"Skok godine": Armand Duplantis preskočio zid od 5,50 metara Lidlovih proizvoda

„Osvojio sam mnoge visine u svojoj karijeri, ali ovaj skok bio je nešto sasvim drugačije. Stajati ispred pravog zida sastavljenog od toliko Lidlovih proizvoda bilo je za mene potpuno novo mentalno iskustvo i sportski izazov. Bilo je stresno sve do trećeg pokušaja, ali upravo to me privlači. Uvjeren sam da smo postavili rekord koji nitko neće uskoro izjednačiti. Zajedno s Lidlom, napisao sam dio sportske povijesti i pričat ću o tome svojoj djeci godinama koje dolaze“, objašnjava Armand Duplantis. Iznimni sportaš svakodnevno inspirira preko 1,5 milijuna pratitelja na svom Instagram računu i pružio im je mjesto u prvom redu za ovaj jedinstveni skok i pripreme prije njega.