Berlin i Pariz predlažu postupnu integraciju zapadnog Balkana i Moldavije

“Politici proširenja potreban je novi zamah – nadolazeći sastanci na vrhu koje će EU održati sa zapadnim Balkanom (5. lipnja) i s Moldavijom (22. lipnja) predstavljaju priliku koju ne smijemo propustiti. Naš zajednički cilj je dovršiti Uniju kao istinski Europsku uniju. Kako bismo tu težnju pretvorili u stvarnost i unijeli novu dinamiku, moramo osigurati dodatne poticaje kao dio procesa postupne integracije temeljenog na zaslugama i pojednostaviti trenutačni proces kako bismo ga učinili učinkovitijim i omogućili bržu i dublju integraciju u EU na temelju kopenhaških kriterija”, kaže se u tom dokumentu.