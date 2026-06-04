Plenković pri susretu s Hrvatima u Crnoj Gori: "Hvala na očuvanju ovako koherentne i snažne zajednice"

Premijer je u hrvatskom Domu kulture najavio da će na temelju inicijative hrvatske manjine i projekta za obnovu i rekonstrukciju te institucije vlada za to „rezervirati sredstva u državnom proračunu” kako on ne bi bio samo sjedište Hrvatskog nacionalnog vijeća, nego i drugih institucija Hrvata u Crnoj Gori, „na jednoj primjerenoj razini kakva priliči 21. stoljeću”.