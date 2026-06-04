Očevidac nesreće kod Medulina: Nakon pada zrakoplova dogodilo se nešto neobično

“Bio je na frekvenciji tornja i toranj ga je pozivao, ali se nije javljao. Naknadno se utvrdilo da nije sletio na odredište i da je nestao s radara. Mi nismo imali nikakav kontakt s njim pa nismo znali odakle dolazi, koliko je osoba u zrakoplovu niti koje su mu namjere leta”, rekao je član