NIJAZ DELIĆ
Očevidac nesreće kod Medulina: Nakon pada zrakoplova dogodilo se nešto neobično
U teškoj zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u blizini Medulina poginule su četiri osobe. Okolnosti tragedije još se istražuju, a među prvim svjedocima nesreće bio je pilot i član Aerokluba Medulin Nijaz Delić koji je događaj promatrao iz neposredne blizine.
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Naša reporterka Katarina Plantak razgovarala je s njim.
“Avion je počeo skretati prema dolje i ulijevo. Napravio je gotovo cijeli krug u takvom položaju, kao neku spiralu prema tlu. Tijekom drugog okreta činilo se da je netko u letjelici počeo reagirati. Uspjeli su djelomično ispraviti nagib, koliko sam mogao primijetiti, ali avion je i dalje bio usmjeren prema zemlji i letio na vrlo maloj visini. U tom položaju udario je u tlo”, ispričao je.
Dodao je kako nakon udara nije došlo do požara, što ga je iznenadilo.
“Svi smo pomislili da će uslijediti eksplozija ili da će se pojaviti dim. Međutim, ništa se nije dogodilo. To je neobično jer se kod ovakvih nesreća zrakoplovi često zapale. Zašto se to ovdje nije dogodilo, ne znam”, rekao je.
Govoreći o mogućim uzrocima nesreće, naglasio je da je prerano donositi zaključke.
“Najčešći uzrok može biti tehnički kvar, ali ovdje je bilo vrlo uočljivo to poniranje i skretanje. Pitanje je je li došlo do problema s autopilotom ili nekog drugog sustava pa je posadi trebalo vremena da reagira. Ne vjerujem da je problem bio u motoru jer se njegov rad cijelo vrijeme normalno čuo”, kazao je.
Prema njegovim riječima, zrakoplov je u trenutku nesreće još uvijek bio u komunikaciji s kontrolom leta.
“Bio je na frekvenciji tornja i toranj ga je pozivao, ali se nije javljao. Naknadno se utvrdilo da nije sletio na odredište i da je nestao s radara. Mi nismo imali nikakav kontakt s njim pa nismo znali odakle dolazi, koliko je osoba u zrakoplovu niti koje su mu namjere leta”, rekao je član
Točan uzrok nesreće utvrdit će nadležne istražne službe nakon provedene istrage.
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