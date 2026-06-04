stigao u crnu goru
Vučić o deportiranim putnicima: To nisu kriminalci, to su aktivisti koji su došli da bi meni bilo ugodnije
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje N1 jesu li srbijanske sigurnosne službe provjerile osobe koje su jučer deportirane iz Crne Gore, rekao je da to nisu kriminalci te da se situacija mogla riješiti tako da mu je netko jednostavno rekao: „Maknite te momke“, koji su, kako kaže, bili ondje kako bi njemu bilo ugodnije.
Oglas
„Ja bih danas potpuno drukčije nastupio, došao bih ovdje i rekao da se ispričavam našim domaćinima zbog gluposti koju je netko napravio. Netko od mojih suradnika želio je pokazati da smo se sposobni boriti jer su znali da će se postavljati transparenti i ispisivati grafiti pa da i oni postave neki lijepi transparent. Kao što ste i vidjeli, nisu imali oružje, nisu imali ništa ružno ni uvredljivo protiv bilo koga. Kod njih nisu pronašli ni palicu, ni bokser, niti bilo što slično. Priče o destabilizaciji bile su potpuno besmislene. To se moglo riješiti na način da me netko nazove i kaže: ‘Hajdemo to riješiti, Aleksandre, maknite te momke’. Oni su došli ovdje kako bi omogućili bolje okruženje u kojem bih se valjda ja osjećao ugodnije, ali mene nitko nije ni pitao jer mi takvo okruženje nije potrebno. Najbolje se snalazim u teškim okolnostima, ne volim da me svi tetoše“, rekao je Vučić novinarima.
Dodao je da je među 84 osobe bilo pet onih koje su se ranije pojavljivale u kaznenim evidencijama.
„Moram vam samo reći da je to manje od prosjeka u bilo kojem vlaku, autobusu ili zrakoplovu. Samo da to imate na umu. Potpuna je laž da je riječ o nekakvim kriminalcima. Riječ je o aktivistima koji su trebali donijeti i postaviti neke transparente i slične stvari“, rekao je.
Objasnio je i da će upravo on „platiti političku cijenu ni kriv ni dužan“, ali ne zbog ponašanja „tih momaka“, nego zato što je netko iz njegova okruženja donio vrlo lošu političku procjenu.
Vučić je potom rekao da je u ovom slučaju došlo do zlouporabe iznošenja osobnih podataka te ustvrdio da su deportirani aktivisti SNS-a nevini jer ih nitko nije zadržao.
„Zadržali biste ih da su kod sebe imali bilo što – bokser, džepni nožić ili nešto slično. Zadržali biste ih u pritvoru. Budući da niste, jasno je da ništa nisu imali. Ali ste tako silno i željno čekali priliku da Srbiju prikažete kao destabilizirajući faktor“, dodao je predsjednik Srbije.
On je ocijenio da su nadležne institucije Srbije nakon deportacije putnika iz Crne Gore postupile u skladu sa zakonom i pravilima reciprociteta, ali ih je zamolio da to ne čine.
„Ja ih molim, građani Crne Gore naša su braća i naše sestre, da im omoguće da najnormalnije dolaze u Srbiju te da se s kriminalom obračunavamo kao što smo to činili i dosad“, poručio je Vučić.
"Građani Crne Gore sudjelovali u prosvjedima 15. ožujka"
Vučić je novinarima rekao i da je u prosvjedima 15. ožujka 2025. godine sudjelovalo 2.000 državljana Crne Gore, koje institucije Srbije nisu deportirale.
„Oni su sudjelovali u prosvjedima koji su imali za cilj rušenje ustavnog poretka Republike Srbije. Ovi ljudi nisu sudjelovali ni u čemu. Baš ni u čemu. Iz svega što ste vidjeli bilo vam je jasno da nisu ni namjeravali sudjelovati ni u čemu, osim možda nekome uljepšati događaj, da valjda meni bude drago kad ovdje vidim jedan lijep transparent, pa makar tamo bila i dva loša“, rekao je Vučić.
PROČITAJTE JOŠ
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas