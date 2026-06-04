Vučić o deportiranim putnicima: To nisu kriminalci, to su aktivisti koji su došli da bi meni bilo ugodnije

„Ja bih danas potpuno drukčije nastupio, došao bih ovdje i rekao da se ispričavam našim domaćinima zbog gluposti koju je netko napravio. Netko od mojih suradnika želio je pokazati da smo se sposobni boriti jer su znali da će se postavljati transparenti i ispisivati grafiti pa da i oni postave neki lijepi transparent. Kao što ste i vidjeli, nisu imali oružje, nisu imali ništa ružno ni uvredljivo protiv bilo koga. Kod njih nisu pronašli ni palicu, ni bokser, niti bilo što slično. Priče o destabilizaciji bile su potpuno besmislene. To se moglo riješiti na način da me netko nazove i kaže: ‘Hajdemo to riješiti, Aleksandre, maknite te momke’. Oni su došli ovdje kako bi omogućili bolje okruženje u kojem bih se valjda ja osjećao ugodnije, ali mene nitko nije ni pitao jer mi takvo okruženje nije potrebno. Najbolje se snalazim u teškim okolnostima, ne volim da me svi tetoše“, rekao je Vučić novinarima.