ministar vanjskih poslova BiH
Konaković: Da Putin nema svoje "kamikaze" u BiH, domaći političari mogli bi puno toga
"Ono što je najvažnije, dobili smo informacije nakon sjednice koja je završila prije otprilike 15 minuta, da postoji jedinstven stav o statusu OHR-a u Bosni i Hercegovini, da je njegov ostanak neupitan te da su bonske ovlasti također neupitne", izjavio je za N1 BiH ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik stranke Narod i Pravda (NiP), Elmedin Konaković.
BiH nije dobila novog visokog predstavnika. Članice PIC-a danas nisu postigle dogovor?
"Mislim da je ovo dosad najdemokratskiji izbor visokog predstavnika ikada, u kojem, osim naših međunarodnih prijatelja – slobodno ih sve zajedno možemo tako nazvati – aktivno sudjeluju i domaći političari. Posljednjih nekoliko tjedana imali smo priliku intenzivno razgovarati s više donositelja odluka, iznijeti svoja razmišljanja i stavove te upozoriti na neke štetne posljedice za koje danas sa zadovoljstvom mogu reći da su uvažene i prihvaćene.
Najvažnije je da smo dobili informacije nakon upravo završene sjednice da postoji jedinstven stav o statusu OHR-a u Bosni i Hercegovini. Bez ikakve dvojbe, njegov ostanak je neupitan, kao i bonske ovlasti. Namjera je da se one ne koriste ili da se koriste što manje, što u potpunosti razumijemo kao ozbiljnu poruku. No više nema onih, mogu tako reći, shizofrenih naslova koje smo čitali proteklih tjedana o zatvaranju ili premještanju OHR-a", odgovara Elmedin Konaković za N1 BiH.
Bila je i deklaracija u Narodnoj skupštini Republike Srpske?
"Ljudi imaju pravo na svoje stavove, ali oni koji najviše traže odlazak OHR-a zapravo su najveći razlog zašto OHR ostaje u Bosni i Hercegovini. Dodiku i njegovim suradnicima još jednom poručujem da se uozbilje i shvate da ih to ne vodi nikamo. Njihove secesionističke poruke zapravo motiviraju sve ove donositelje odluka da zadrže OHR u BiH sa svim njegovim ovlastima."
I sami ste tvrdili da nije bilo potrebe za ostavkom Schmidta, ali ste rekli i da on neće otići te da ste to "iskontrolirali". Nakon što je potvrđeno da Schmidt odlazi, vaši politički protivnici su likovali?
"Današnji događaji možda potvrđuju sve ono što smo govorili posljednjih nekoliko tjedana. Da nije trebao otići, potvrdili su gotovo svi politički akteri. Mislim da je i Dragan Čović govorio o tome, imao određene informacije, a i sam Schmidt objasnio je razloge zbog kojih je došlo do ostavke, koja po mom mišljenju nije trebala uslijediti u ovom trenutku.
Bit ću potpuno otvoren – imao sam vrlo dobar razgovor sa Schmidtom u Pragu na konferenciji GLOBSEC. Objasnio mi je neke razloge koji su daleko od svega o čemu se ovih dana nagađa. Mogu reći da je napravio i jedan ljudski potez – zaštitio je instituciju OHR-a jer je procijenio da bi se rasprava o njegovoj osobnoj poziciji mogla prenijeti na raspravu o funkcionalnosti i ulozi OHR-a u Bosni i Hercegovini.
O njemu imam pozitivno mišljenje. Potpuno smo provjerili, a to su potvrdili i naši međunarodni partneri, da ne bi bilo sjednice PIC-a na kojoj bi se raspravljalo o Schmidtovu angažmanu niti bi se preispitivali njegovi rezultati kako bi ga netko smijenio. Odluka o ostavci bila je isključivo osobne prirode."
Dakle, Schmidta nisu "otjerale" Južne plinske interkonekcije? Iz EU stižu kritike o transparentnosti. Hoće li to biti nova prepreka BiH na europskom putu?
"Pitao sam ga to i Schmidt je sve takve tvrdnje negirao. S američkom administracijom imamo vrlo izravne odnose – ponekad se ne slažemo, ponekad bude i napetosti. Oni su naši najvažniji vanjskopolitički partneri. No ništa od tih špekulacija nije točno.
Da su Amerikanci željeli nešto riješiti na taj način, vršili bi pritisak na Schmidta da donese zakon o državnoj imovini i osigura njegovu provedbu.
Svi znaju što BiH treba učiniti na europskom putu, ali ne znamo kako to ostvariti. Koliko domaći političari mogu ili žele učiniti u izbornoj godini?
Da Vladimir Putin nema svoje političke "kamikaze" u Bosni i Hercegovini, domaći političari mogli bi učiniti mnogo više. Dodik je u posljednjih godinu i pol dana pokazao da mu je važnija ruska administracija i Rusija nego srpski narod u BiH. Blokiranjem europskog puta ugrozio je sve one za koje navodno tvrdi da ih zastupa – vozače kamiona i autobusa, gospodarstvenike, izvoznike i studente.
Bez njega i bez tog snažnog utjecaja Moskve situacija bi bila znatno bolja. Pokazuje se tko je on zapravo – SNSD kao ruska podmornica koja narušava interese i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Putinova agenda, koju Dodik slijepo prati, jest sprječavanje približavanja zemalja EU-u i NATO-u. To vidimo i na primjeru Armenije. Velika je šteta što se takva politika vodi i u BiH.
Mislim da će Amerikanci, koji su u BiH došli s dobrim namjerama, vrlo brzo shvatiti da ih Dodik obmanjuje i da, igrajući na dvije strane te štiteći ruske interese, ne može biti saveznik Sjedinjenih Američkih Država.
Bijela kuća poslala je nominaciju za novog američkog veleposlanika u BiH. Koliko je važno da BiH ima veleposlanika s punim mandatom?
Prije svega, to je još jedna potvrda da je Bosna i Hercegovina u fokusu SAD-a. Amerikanci trenutačno drastično smanjuju broj veleposlanika. Pogledajte koliko zemalja nema ni imenovanog veleposlanika. U regiji, koliko znam, jedino Hrvatska ima veleposlanicu koja je stigla prije nekoliko mjeseci.
To pokazuje koliko je BiH važna američkoj administraciji. Riječ je o vrlo kvalitetnom kandidatu, čovjeku s vojnom karijerom i velikim iskustvom u području namjenske industrije, što je za nas iznimno važno.
Novo strateško partnerstvo sa SAD-om u području obrambene industrije bilo bi velika stvar za BiH, a dolazak novog veleposlanika mogao bi dodatno ojačati tu suradnju.
To je još jedna pozitivna vijest iz State Departmenta, koji očito ozbiljno razmišlja o Bosni i Hercegovini.
Kada bi BiH trebala dobiti novog visokog predstavnika?
Namjera svih članica PIC-a jest da se to pitanje formalizira do kraja lipnja te da BiH do tada dobije novog visokog predstavnika. Već narednih dana trebali bi uslijediti bilateralni razgovori.
Danas sam ponovno razgovarao s nekim ministrima, a dobra je vijest da će se ta tema otvoriti i na samitu lidera u Tivtu. Vrlo sam optimističan da se može postići konsenzus i pronaći zajedničko rješenje.
Najvažnije je još jednom naglasiti da milijuni koje je Dodik trošio u SAD-u, njegova fotografiranja i medijske predstave nemaju nikakve veze s izborom visokog predstavnika. To je činjenica koju treba jasno razjasniti u cijeloj ovoj priči.