Konaković: Da Putin nema svoje "kamikaze" u BiH, domaći političari mogli bi puno toga

Najvažnije je da smo dobili informacije nakon upravo završene sjednice da postoji jedinstven stav o statusu OHR-a u Bosni i Hercegovini. Bez ikakve dvojbe, njegov ostanak je neupitan, kao i bonske ovlasti. Namjera je da se one ne koriste ili da se koriste što manje, što u potpunosti razumijemo kao ozbiljnu poruku. No više nema onih, mogu tako reći, shizofrenih naslova koje smo čitali proteklih tjedana o zatvaranju ili premještanju OHR-a", odgovara Elmedin Konaković za N1 BiH.