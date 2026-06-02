Iznenađujuće otkriće: Ne morate vježbati svaki dan da biste smršavjeli

02. lip. 2026. 08:18
Novo istraživanje znanstvenika iz Hong Konga pokazuje da za smanjenje trbušne masnoće nije nužno vježbati svaki dan ili vrlo često. Jednaki učinak može imati i samo jedan trening tjedno.

Istraživanje koje su proveli znanstvenici s Fakulteta javnog zdravstva Sveučilišta u Hong Kongu pokazuje da za smanjenje masnoće u području trbuha nisu nužni svakodnevni treninzi niti više treninga tjedno.

Kako navode u studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, intervalni trening samo jednom tjedno može biti jednako učinkovit kao i vježbanje tri puta tjedno – kako u gubitku tjelesne težine i masnog tkiva, tako i u poboljšanju zdravlja srca i krvožilnog sustava te kardiorespiratorne kondicije, prenosi Euronews.

„Postojeće smjernice uglavnom preporučuju vježbanje tri puta tjedno, no naše istraživanje pokazuje da se isti rezultati mogu postići i ako ukupno tjedno vrijeme vježbanja ostane jednako, ali se rasporedi u manji broj kvalitetnijih treninga“, rekao je voditelj istraživanja i predstojnik Odjela za kineziologiju na Sveučilištu u Hong Kongu, profesor Parco Siu Ming-Fai.

Intervalni trening sastoji se od kratkih razdoblja visokointenzivne tjelesne aktivnosti, primjerice vrlo brzog hodanja, koja se izmjenjuju s razdobljima odmora ili lagane aktivnosti poput sporog hodanja. U usporedbi s kontinuiranim hodanjem jednakog intenziteta, ova metoda smatra se znatno učinkovitijom za sagorijevanje visceralne masnoće, odnosno masnoće koja se nakuplja oko unutarnjih organa.

Studija je provedena između rujna 2021. i rujna 2024. godine te je obuhvatila 315 odraslih stanovnika Hong Konga s abdominalnom pretilošću.

Sudionici su podijeljeni u tri skupine. Prva je odradila 75 minuta intervalnog treninga u jednom tjednom treningu, druga je istih 75 minuta rasporedila na tri treninga od po 25 minuta tjedno, dok je treća, kontrolna skupina, dobivala samo edukaciju o zdravlju.

Nakon 16 tjedana obje skupine koje su vježbale, bez obzira na to jesu li trenirale jednom ili tri puta tjedno, postigle su slično smanjenje ukupne tjelesne masnoće, udjela masnog tkiva i opsega struka. Kardiorespiratorna sposobnost sudionika također se poboljšala u jednakoj mjeri.

Dobra vijest za "vikend-ratnike"

Rezultati podupiru model vježbanja poznat kao „vikend-ratnici“, odnosno osobe koje većinu svoje tjedne tjelesne aktivnosti odrade tijekom jednog ili dva slobodna dana, najčešće vikendom.

„Za mnoge odrasle osobe koje usklađuju posao, studij i obiteljski život, nedostatak vremena najveća je prepreka redovitoj tjelovježbi. Naši rezultati pokazuju da je vježbanje jednom tjedno praktična i učinkovita alternativa za ljude koji ne mogu izdvojiti vrijeme za trening više dana u tjednu“, istaknuo je Siu.

Stručnjaci ipak naglašavaju da je za uspjeh ove metode ključno održati dovoljno visok intenzitet tijekom tog jednog tjednog treninga.

Ovo istraživanje otvara novi pristup borbi protiv pretilosti u suvremenim društvima opterećenima nedostatkom vremena te pokazuje da su kvaliteta i ukupno trajanje tjelesne aktivnosti važniji od samog svakodnevnog vježbanja, zaključuje Euronews.

