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izvješće rnd-a

Njemačka policija 410 ljudi smatra islamističkom prijetnjom

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Hina
|
28. srp. 2026. 06:42
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Police cars are lined up in front of the New Caste in Stuttgart, southern Germany, on August 8, 2020, prior to a demonstration against the restrictions amid the coronavirus pandemic. (Photo by THOMAS KIENZLE / AFP)
THOMAS KIENZLE / AFP

Ured njemačke savezne kriminalističke policije trenutno klasificira 410 ljudi kao islamističku prijetnju, po izvješću medijske grupacije RND objavljenom u utorak.

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Taj broj koji se odnosi na stanje 1. srpnja uključuje ljude povezane s islamističkim terorizmom ili ekstremizmom za koje se smatra da su sposobni izvesti ozbiljna nasilna djela, uključivo napade.

Daljnjih 65 ljudi smatra se potencijalnom desničarskom prijetnjom, a 17 ljevičarskom ekstremističkom prijetnjom.

Razlozi za dodavanje ili uklanjanje pojedinaca s popisa razlikuju se i njemačka policija u saveznim pokrajinama procjenjuje ih od slučaja do slučaja, priopćio je BKA.

Broj osoba na popisu stoga se mijenja te sam po sebi ne pruža pouzdan pokazatelj ukupne razine prijetnje, dodali su.

Podaci dolaze nakon što je u subotu navečer, na rubu berlinskih događanja povodom parade ponosa poznate u Njemačkoj kao Christopher Street Day (CSD), 21-godišnji muškarac rođen u Berlinu, libanonskog podrijetla i s poznatim vezama s islamističkim ekstremizmom, kombijem uletio među okupljene.

Jedna žena je poginula, a još 29 osoba je ozlijeđeno. Osumnjičeni je također napao prolaznike oštrim predmetom, za koji se vjeruje da je bila mačeta. Poginuo je u nedjelju tijekom policijske akcije.

Teme
njemačka teroristička prijetnja

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