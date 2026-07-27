Guillermo del Toro
Slavni redatelj u kina vraća "Panov labirint": "Bez prokletog AI-ja. Umjetnost moraju stvarati ljudi"
Jedan od najcjenjenijih redatelja današnjice, Guillermo del Toro, najavio je da će se njegov kultni film "Panov labirint" u listopadu vratiti u kina povodom 20. obljetnice premijere. Istodobno je još jednom oštro kritizirao umjetnu inteligenciju, naglasivši da je restauracija filma napravljena isključivo ljudskim radom.
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Del Toro je vijest potvrdio tijekom nastupa na San Diego Comic-Conu, gdje je otkrio da je nova verzija filma ručno restaurirana i pretvorena u 3D, bez ikakve pomoći umjetne inteligencije.
"Odmah sam rekao: 'Apsolutno nikakav prokleti AI'", izjavio je redatelj, što je publika popratila glasnim pljeskom.
Prema njegovim riječima, cilj nije samo očuvati radna mjesta u filmskoj industriji, nego i zaštititi samu bit umjetnosti, piše Euronews.
"Ono što štitimo jest ljepota i iskupljujuća moć umjetnosti. Ne radi se o tome tko će dobiti posao. Štitimo umjetničku tradiciju. Ako cijelu jednu generaciju lišimo prilike da nauči svoj zanat, prekidamo kontinuitet tog medija. Zbog čega?", poručio je.
Film koji je obilježio generaciju
"Panov labirint", koji je premijerno prikazan 2006. godine, smatra se jednim od najvećih ostvarenja Guillerma del Tora.
Mračna fantastična priča smještena u razdoblje Francove Španjolske osvojila je kritiku diljem svijeta te tri Oscara, nagradu BAFTA za najbolji film na stranom jeziku i čak sedam nagrada Goya.
Dugogodišnji protivnik umjetne inteligencije
Ovo nije prvi put da se Del Toro javno usprotivio korištenju umjetne inteligencije u filmskoj industriji.
Na prošlogodišnjem filmskom festivalu Lumière, gdje je predstavio film "Frankenstein", upozorio je da svijet ulazi u opasno razdoblje u kojem se umanjuje vrijednost emocija i umjetnosti.
"Živimo u opasnim vremenima. Sram nas je zbog naših emocija, govore nam da umjetnost nije važna te da se može napraviti u nekoj aplikaciji", rekao je.
Dodao je kako upravo gubitak umjetnosti i emocija vodi prema "estetici fašizma", ističući da je njegov "Frankenstein" u potpunosti nastao ljudskim radom.
"Svi setovi su stvarni, scenografija je izrađena u prirodnoj veličini, minijature su ručno izrađene... To je opera koju su ljudi stvorili za ljude. Film koji nas podsjeća da umjetnost nije samo potrebna, nego i hitno potrebna. A umjetna inteligencija može odje***i", poručio je bez zadrške.
Sličan stav iznio je i 2023. godine na Festivalu animiranog filma u Annecyju. "Kad ljudi kažu da se boje umjetne inteligencije, odgovaram da se ne trebaju bojati inteligencije, nego gluposti. Svaka inteligencija je umjetna. Glupost je potpuno prirodna. Nje se treba bojati. To je pravi neprijatelj", zaključio je slavni redatelj.
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