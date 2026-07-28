Nova znanstvena metoda za uklanjanje "vječnih kemikalija" iz tla: Višestruko je jeftinija od postojećih rješenja

Nova metoda, prema procjenama istraživača, stajala bi oko 29.000 američkih dolara po hektaru, pod uvjetom da se postupak ponavlja do 20 godina kako bi se postigla potpuna sanacija. Osim toga, poboljšava kvalitetu tla, dok postojeće metode, koje uključuju iskopavanje i spaljivanje zemlje, uklanjaju površinski sloj tla i pritom oslobađaju velike količine ugljikova dioksida.