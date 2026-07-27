Šokantan kontrast
Fotografija koja je postala simbol i obišla svijet: "Prizor je bio gotovo apokaliptičan. Ne osuđujem ih"
Jedna fotografija snimljena tijekom katastrofalnih šumskih požara u francuskoj regiji Gironde postala je jedan od najsnažnijih simbola ovogodišnjeg ljeta. Naizgled običan prizor s plaže – par turista pod narančastim suncobranom – u pozadini krije golemi stup dima koji se uzdiže iznad požarišta.
Fotografiju je 24. srpnja snimio fotouređivač Agencije France-Presse (AFP) Maximilien Lamy, a ubrzo je obišla svijet i preplavila društvene mreže. Mnogi je smatraju simbolom kontrasta između svakodnevice i sve ozbiljnijih posljedica klimatskih promjena.
"Odmah sam uočio snažan kontrast"
Lamy se toga dana nalazio na odmoru sa svojom kćeri kada je stigao do jezera Lacanau. Dok je šetao plažom, mobitelom je fotografirao prizore turista.
Neki su zabrinuto promatrali gusti dim u daljini, dok su drugi nastavili uživati u sunčanju i kupanju kao da se ništa ne događa.
"Prizor je bio gotovo apokaliptičan. Svjetlost koju je stvarao dim bila je nestvarna. Odmah sam primijetio snažan kontrast između para pod suncobranom i golemog oblaka dima u pozadini", ispričao je fotograf.
AFP/MAXIMILIEN LAMY
AFP/MAXIMILIEN LAMY
AFP/MAXIMILIEN LAMY
Dodaje da fotografijom nije želio osuđivati ljude na plaži. "Ne znam što su u tom trenutku mislili. Jesu li bili ravnodušni ili su jednostavno osjećali nemoć pred onime što se događa. Htio sam zabilježiti upravo taj snažan simbolizam", rekao je za Le Parisien.
Nestvarni prizori
Na istoj plaži odvijale su se gotovo nestvarne scene. Dok se u daljini širio požar, prodavač je gurao kolica sa sladoledom, pojedini kupači fotografirali su dim, a neki su bezbrižno ulazili u vodu.
Fotograf priznaje da tijekom odmora nije pratio vijesti te nije bio svjestan koliko je dramatična situacija na terenu niti kakve su fotografije već snimili njegovi kolege.
"Imao sam sreću što sam cijelu priču uspio prikazati iz drugačijeg kuta", rekao je, osvrnuvši se na veliku pozornost koju je njegova fotografija privukla diljem svijeta.
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