Kao iz bajke
VIDEO / U ovom selu nema nijedne ceste. Do kuće, škole i trgovine stiže se - brodom
Na sjeveru Nizozemske nalazi se Giethoorn, slikovito selo koje se zbog svoje jedinstvene arhitekture i načina života često naziva "nizozemskom Venecijom".
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Ono po čemu je posebno jest činjenica da u njegovoj staroj jezgri nema cesta za automobile. Umjesto njih, između kuća protežu se kanali, koje povezuju brojni drveni mostovi, dok se stanovnici i posjetitelji kreću pješice ili čamcima.
Kuće s tradicionalnim trščanim krovovima smještene su na malim otočićima, svaka okružena vlastitim vrtom. Umjesto ulice, ispred ulaznih vrata nalazi se voda, a umjesto parkiranog automobila – privezan čamac.
Kanali su nastali sasvim slučajno
Iako danas djeluje kao pažljivo osmišljena turistička atrakcija, Giethoorn nije nastao na taj način, piše N1 BiH.
Selo potječe iz 13. stoljeća, a njegova prepoznatljiva mreža kanala rezultat je stoljetnog vađenja treseta. Mještani su treset koristili kao gorivo, a nakon iskapanja u tlu su ostajale velike udubine koje su se s vremenom ispunile vodom.
Kako su godine prolazile, pojedinačna jezerca spojila su se u sustav kanala koji je postao glavna prometnica, ali i prirodna granica između imanja.
Život na vodi
Kroz selo prolazi nekoliko kilometara kanala, koje premošćuje više od 170 malih drvenih mostova. Čamci ovdje nisu turistička atrakcija, već svakodnevno prijevozno sredstvo.
Njima se prevozi gotovo sve – od namirnica i namještaja do građevinskog materijala. Stanovnici uglavnom koriste tihe električne čamce, poznate kao "šaptači", kako bi očuvali mir i tišinu po kojima je selo poznato.
Iako automobili nisu zabranjeni u cijelom području, u staru jezgru jednostavno ne mogu ući. Vozila se zato ostavljaju na parkiralištima na rubu naselja, a dalje se put nastavlja pješice ili čamcem.
Mir koji privlači stotine tisuća turista
Ono što je nekoć bilo praktično rješenje za život na močvarnom terenu danas je jedna od najvećih turističkih atrakcija Nizozemske.
Giethoorn, koji ima manje od 3.000 stanovnika, svake godine posjeti nekoliko stotina tisuća turista iz cijelog svijeta.
Upravo zbog velikog broja posjetitelja mještani posljednjih godina sve češće raspravljaju o tome kako očuvati mir i autentičnost sela – vrijednosti koje su ga i učinile poznatim.
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