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dan uoči izbora

N1 donosi razgovore s kandidatima za čelnu poziciju u HOO-u

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N1info
|
28. srp. 2026. 07:12
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n1
N1

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) održat će u srijedu u Zagrebu 81. sjednicu Skupštine, koja će, prema okolnostima sazivanja, biti izvanredna, a prema sadržaju dnevnog reda - izborna.

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Naime, HOO bi u srijedu trebao dobiti četvrtog predsjednika u gotovo 35-godišnjoj povijesti.

Za 155 glasova članova Skupštine borit će se dva kandidata Dragan Primorac i Josip Varvodić.

Dan uoči izbora na N1 televiziji donosimo razgovore s obojicom kandidata.

Gledajte Novi dan svakim radnim danom od 8 do 11 sati.

Teme
dragan primorac hoo izbori u hoo josip varvodić

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