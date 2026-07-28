N1 donosi razgovore s kandidatima za čelnu poziciju u HOO-u

N1

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) održat će u srijedu u Zagrebu 81. sjednicu Skupštine, koja će, prema okolnostima sazivanja, biti izvanredna, a prema sadržaju dnevnog reda - izborna.

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Naime, HOO bi u srijedu trebao dobiti četvrtog predsjednika u gotovo 35-godišnjoj povijesti.

Za 155 glasova članova Skupštine borit će se dva kandidata Dragan Primorac i Josip Varvodić.

Dan uoči izbora na N1 televiziji donosimo razgovore s obojicom kandidata.

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