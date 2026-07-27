"Ako bi čovjek stvarno vjerovao svakoj budalaštini Donalda Trumpa, onda bi kompletni iranski nuklearni program bio uništen prošle godine u lipnju, ali očito nije. Uvijek upozoravam da se razlikuje signal od šuma. Signal je ono što Trump stvarno potpiše, a šum su budalaštine koje govori u javnom prostoru i većinu puta nema veze s istinom. Nitko ne zna gdje je iranski obogaćeni uranij. Također, Iran ne mora raditi nikakve moderne bombe, može i onu najjednostavniju, koja je bila bačena na Hirošimu. Suština cijele priče o ratu ne veže se uz Hormuz nego uz onemogućavanje Irana da provodi vlastito obogaćivanje uranija. Prije samog napada na Iran se normalno i slobodno plovilo", kazao je Tadić pa nastavio: