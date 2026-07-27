nuklearno oružje
Tadić o eskalaciji na Bliskom istoku: Dva su scenarija. Bojim se da smo bliži drugom
Gost našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bio je Tonči Tadić, fizičar, nuklearni stručnjak i analitičar.
Razgovarali su o sukobu na Bliskom istoku i posljedicama koje ima, ne samo na tu regiju, nego i cijeli svijet. Problematično je što se "zvecka" nuklearnim oružjem, koje bi uskoro mogla imati i Saudijska Arabija.
"U Saudijskoj Arabiji nitko normalan neće reći da radi nuklearnu bombu jer bi imao međunarodno-političkih problema. Uvijek se priča o mirnopodskoj primjeni nuklearne energije. U ovom slučaju, Saudijska Arabija je potpisala famozni Sporazum 123. To nije ništa novo, SAD ga je potpisao sa stotinjak zemalja, među njima i s Hrvatskom. On se odnosi na neširenje nuklearnog oružja", kazao je Tadić pa nastavio:
"Kad je građeno Krško, dobilo je američko gorivo. Dobiva ga još uvijek. Dakle, Sporazum jamči omogućavanje nadzora, neobogaćivanje uranija i ostalih uobičajenih procedura. Ali, što je ovdje razlika? Sa Saudijskom Arabijom je ispušten dio o strogoj kontroli Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju (IAEA), što je izazvalo veliku uzbunu na Bliskom istoku. I to u Izraelu, drugim arapskim zemljama i samom SAD-om."
S obzirom na situaciju koja vlada na Bliskom istoku, ovaj posao dobiva drugu dimenziju.
"Zašto Saudijska Arabija nije sklopila Abrahamov sporazum, koji garantira priznanje Izraela? U pozadini sasvim sigurno stoji ogroman novac. Ipak, sve ovo što američki predsjednik Donald Trump želi izvesti mora biti izglasano u Kongresu, gdje će se voditi žestoka rasprava. Jer, bit će zanimljivo vidjeti na koji način će Trump i njegova administracija to objasniti. Iako on oduvijek sklapa sporazume i poslove unaprijed, ovaj put to neće moći na svoj način, Bliski istok i ulozi su ovdje drugačiji."
Hoće li Iran razviti nuklearno oružje?
"Ako bi čovjek stvarno vjerovao svakoj budalaštini Donalda Trumpa, onda bi kompletni iranski nuklearni program bio uništen prošle godine u lipnju, ali očito nije. Uvijek upozoravam da se razlikuje signal od šuma. Signal je ono što Trump stvarno potpiše, a šum su budalaštine koje govori u javnom prostoru i većinu puta nema veze s istinom. Nitko ne zna gdje je iranski obogaćeni uranij. Također, Iran ne mora raditi nikakve moderne bombe, može i onu najjednostavniju, koja je bila bačena na Hirošimu. Suština cijele priče o ratu ne veže se uz Hormuz nego uz onemogućavanje Irana da provodi vlastito obogaćivanje uranija. Prije samog napada na Iran se normalno i slobodno plovilo", kazao je Tadić pa nastavio:
"Tu dolazimo do apsurda. Napad na Iran je doveo do ubrzanja razvoja iranskog nuklearnog oružja da bi se zaustavila buduća američko-izraelska bombardiranja. No, postoji još jedan detalj, koji je najstrašniji. Nitko ne zna kako će reagirati Izrael. U prvom redu jer se radi o njegovoj koži.
Imamo situaciju u svijetu da su dvije zemlje do krvi posvađane, Indija i Pakistan, koje imaju nuklearni arsenal i nakon što su došle do njega više nije bilo velikih ratova. Neke škole mišljenja govore o tome da ako Iran razvije nuklearni arsenal, napada na njega više neće biti. No, onda bi do njega mogli doći UAE i Turska. Druga škola mišljenja kaže da ako Iran napravi nuklearni pokus, Izrael će reagirati i pokazati da neće tolerirati takvo ponašanje. Pred jednim smo jako opasnim razdobljem. Zato bi bilo bolje da u Bijeloj kući ne sjedi ovakav šarlatan."
Koliko država radi na razvoju nuklearnog programa, formalno, u civilne svrhe?
"Turska i UAE grade nuklearne elektrane, Saudijska Arabija će ih graditi... Pitanje je što se radi s potrošenim gorivom. Oni koji ga skladište nalaze se na udaru sankcija, što su Izrael, Sjeverna Koreja, Indija i Pakistan prošli. Kod nuklearnog oružja jednaku ulogu igraju tehnologija, znanost, novac i diplomacija."
Pakistan je trenutno jedina muslimanska država s nuklearnim oružjem.
"On je veliki američki saveznik i vjerujem da će sav teret komunikacije prema Bliskom istoku ići iz Washingtona preko Pakistana. Vjerujem da će on biti ključan za uvjeravanje Turske, UAE-a, Saudijske Arabije, ali i Irana da ne idu u smjeru nuklearnog naoružanja. No, potrebno je znati dvije stvari, zemlja koja ima nuklearni arsenal, njoj se više ne prijeti i nitko je ne napada. A, drugo, svi oko tebe nabave nuklearno naoružanje što znači da se briše ta početna prednost. Uostalom, vidjeli smo da je Ukrajina okupirala dio ruskog teritorija, a Iran napao Izrael, pa nije došlo do napada nuklearnim oružjem."
Ima li IAEA kapacitete pratiti što se događa?
"Da bi mogla pratiti što se događa, zemlja mora biti potpisnik Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja. Izrael to, primjerice, nije pa ga se ne može nadzirati. Iran tvrdi da poštuje Sporazum, ali kad netko dođe u nadzor, ima ograničen pristup i kroz taj ograničeni pristup se došlo do procjene o 60 posto obavljenog posla u razvoju nuklearnog oružja."
Na kraju, ustvrdio je da se svijet trenutno nalazi u nesigurnijoj situaciji nego prije šest mjeseci.
"Definitivno. Jer, ovo potvrđuje sve moje strahove.
Ako Saudijska Arabija odjednom želi razvoj nuklearne energije i vlastito obogaćivanje, to znači da je Iran bliže nuklearnom arsenalu nego što je ikad bio. Ne treba zaboraviti javnost je priču o vlastitom nuklearnom naoružanje pustila iranska agencija Fars, koja prenosi stavove iranskog vodstva.
Kao što sam rekao s početkom rata - dva su moguća scenarija: ili će završiti mirnim vodstvom ili iranskim nuklearnim pokusom. A bliže smo ovom drugom, bojim se", zaključio je Tonči Tadić.
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