Kuhara pitali koji je krumpir najbolji za pire: "Nema boljeg izbora, a možete ga kupiti gotovo svugdje"

Za savršeno kuhan krumpir preporučuje se da ga stavite u hladnu, posoljenu vodu, a zatim postupno zagrijavate do vrenja. Nakon što omekša, dobro ga ocijedite i vratite u još topli lonac na jednu do dvije minute kako bi ispario višak vlage. Time ćete dobiti bogatiji okus i izbjeći vodenasti pire.