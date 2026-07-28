VREMENSKA PROGNOZA
Vrućina iz Španjolske i Italije stiže u Hrvatsku: Temperature će rasti iz dana u dan
U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano i vruće vrijeme.
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Jučer kasno poslijepodne novi pljuskovi s jakim sjevernim vjetrom zahvatili su krajnji sjever Hrvatske, ali se ta fronta svojom glavninom premještala po Mađarskoj pa ostatak Hrvatske nije bitnije osjetio njenu prisutnost.
Kao posljedica te fronte jutros naoblaka još skriva sunce u Slavoniji gdje je ponegdje zabilježeno i malo slabe kiše.
U drugim dijelovima Hrvatske je sve vedrije, osobito na Jadranu gdje nema ni oblačna na nebu.
U nastavku dana očekujemo pretežno sunčano i vruće vrijeme. Još uglavnom u prvom dijelu dana može u unutrašnjosti biti nešto oblaka, prije svega u Slavoniji.
Poslijepodne je u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Dalmacije moguć neki kraći lokalni pljusak.
Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Na Jadranu ujutro umjerena, podno Velebita i pojačana bura koja će tijekom dana okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka će poslijepodne biti uglavnom od 28 do 32 Celzijeva stupnja. Temperatura mora se drži većinom između 23 i 26°C.
Sutra i u nastavku tjedna u cijeloj Hrvatskoj predviđamo stabilno, suho i sunčano ljetno vrijeme.
Nad naš dio Europe dolazit će sve topliji zrak koji je već pregrijao Španjolsku, Francusku i Italiju pa će temperatura zraka iz dana u dan biti sve viša. Još dvije-tri noći će biti ugodno svježe, osobito na kopnu, a zatim će prema kraju tjedna i noću biti sve teže.
Dnevna temperatura će u cijeloj zemlji biti 30°C i više, a kako tjedan odmiče tako bi se vrućina trebala pojačati pa će do kraja tjedna maksimalne temperature biti uglavnom između 35 i čak 40 Celzijevih stupnjeva koliko bi se moglo mjeriti na krajnjem istoku Hrvatske i u unutrašnjosti Dalmacije.
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