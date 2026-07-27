strogo zaštićena vrsta
VIDEO / Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. "Unatoč prijateljskom ponašanju, to je i dalje divlja životinja"
Dupin Oliver, koji je ovog ljeta postao jedna od najvećih atrakcija na hrvatskoj obali, ponovno je u središtu pozornosti. Nakon brojnih snimki na kojima se razigrano približava kupačima i pliva zajedno s njima, pojavio se i videozapis koji pokazuje da susret s ovom morskom životinjom ipak nije uvijek bezopasan.
Na snimci se vidi kako Oliver tijekom igre snažno zakači jednog od plivača, koji nakratko završava pod vodom. Srećom, incident nije imao ozbiljnijih posljedica, no ponovno je otvorio pitanje sigurnosti pri susretima s divljim dupinima.
Oliver se ovog ljeta najčešće može vidjeti u akvatoriju Novigrada, Maslenice i Karina, gdje redovito privlači pozornost kupača i nautičara. Njegova zaigranost osvojila je društvene mreže, ali stručnjaci upozoravaju da se, unatoč prijateljskom ponašanju, i dalje radi o divljoj životinji čije se reakcije ne mogu predvidjeti.
Ističu da dupini tijekom igre mogu snažno udariti repnom ili prsnim perajama, što može uzrokovati ozbiljne ozljede. U pojedinim slučajevima mogu nenamjerno povući čovjeka u dublje more ili ga zadržati pod vodom, što može dovesti do opasnih, pa čak i kobnih situacija.
Zbog toga građanima i turistima savjetuju da ne pokušavaju plivati s dupinima niti ih dodirivati ili pratiti. Najsigurnije je životinje promatrati iz daljine i pustiti ih da se kreću svojim prirodnim putem, bez uznemiravanja i približavanja.
Strogo zaštićena vrsta
Iz Instituta Plavi svijet naglašavaju da intenzivna interakcija s ljudima neminovno dovodi do opasnosti za dupina, ali i za osobe prisutne u njegovoj blizini. Ometanje, uznemiravanje, namjerno maltretiranje mogu uzrokovati agresivno ponašanje dupina, a njegovi nagli pokreti mogu ozlijediti čovjeka čak i kada se dupin "igra" tj. provodi vrijeme s kupačima.
Zabilježen je najmanje jedan slučaj gdje je dobri dupin usmrtio kupača (1994. u Brazilu) i više slučajeva u kojima je došlo do ozbiljnih ozljeda ljudi. U većini slučajeva agresivno ponašanje dupina reakcija je na neprimjereno ponašanje osoba koje su dupine pokušavale jahati, udarati, povlačiti za peraju, a u jednom slučaju čak i nagurati sladoled u dišni otvor dupina. Istovremeno, dupini mogu ljudima (i obrnuto) prenijeti i brojne opasne bolesti (npr. tuberkulozu, leptospirozu, brucelozu te bakterijske infekcije roda Mycoplasma ili Erysipelothrix, konjunktivitis, virusni i bakterijski dermatitis, itd).
Pojava samotnih dupina u Jadranu nije novost. U Karinskom moru od 2014. do 2016. obitavao je samotni dupin Bobi, u Bokokotorskom zaljevu živio je dobri dupin Joca, uz Manfredoniju živio je dobri dupin Filippo, dva samotna obična dupina (Delphinus delphis) obitavala su u Riječkom zaljevu i kod Raba, a u uvali Malog Lošinja i u Vinodolskom kanalu zabilježena je pojava samotnih prugastih dupina (Stenella coeruleoalba).
Za većinu navedenih dupina približavanje ljudima pokazalo se fatalnim. "Kao i u prethodnim slučajevima smatramo da će ponašanje ljudi prema Oliveru odrediti njegovu sudbinu u budućnosti", naglašavaju iz Plavog svijeta.
Navode i neka od pravila ponašanja:
- Ne pokušavate stupiti u izravan kontakt s dupinima (ne dirajte ih, a posebice ne dodirujte dišni otvor, usta i oči jer može doći do prijenosa zaraze i nemojte plivati uz njih ili ih vući za peraje), a posebice pazite da im se ne približavaju djeca;
- Ne pokušavate dupinima nuditi hranu (navikavanjem na uzimanje hrane od ljudi dupin prestaje loviti te kad nema ljudi gladuje. Gladna životinja može agresivno tražiti hranu od ljudi, što može dovesti do ozljeda ljudi);
- Promatrate dupine sa sigurne udaljenosti i pratite njihovo ponašanje;
- Osigurate dovoljno prostora za njihovo neometano kretanje (okruživanje plovilima i ljudima kod životinja može izazvati uznemirenost i strah te može doći do ozljeđivanja ljudi i dupina);
- Ne proganjate dupine (ne približavajte se plovilom i ne zalijećite se pokušavajući se što više približiti dupinima);
- Dojave svojih opažanja morskih sisavaca, pa tako i samotnih dupina, možete poslati putem aplikacije za pametne uređaje Marine Ranger.
- U području kojim se kreće Oliver bilježimo prisutnost i drugih dobrih dupina. Sprječavanjem interakcija između ljudi i Olivera mogli bismo ga potaknuti da potraži društvo pripadnika vlastite vrste. Oliver ima svega 8–9 godina i pred njim su još desetljeća života ako se vrati uobičajenom načinu života dobrih dupina.
Zaključuju da su dobri dupini strogo zaštićena vrsta te je svaka interakcija s njima strogo zabranjena.
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