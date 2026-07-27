VIDEO / Dupin Oliver povukao kupača pod vodu. "Unatoč prijateljskom ponašanju, to je i dalje divlja životinja"

P.S. ‘Chose violence today’ = internet meme 😄 Ovo je Oliver, poznati dupin koji već dugo obitava na području Novigrada, Maslenice i Karina. Poznat je po tome da često prilazi ljudima i brodovima tražeći interakciju. Video je napravljen u humorističnom tonu i naslov nije doslovan. 😊 Ostatak vremena Oliver je bio potpuno miran i zaigran. Iako je naviknut na ljude, riječ je o divljoj životinji pa ga je najbolje promatrati s poštovanjem i ne pokušavati ostvariti kontakt.