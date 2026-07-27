NAKON GODINU DANA OD OTKRIĆA
Bračni par Lovrić pod istragom zbog pronevjere 138.550 eura iz vrtića
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv 35-godišnje žene i 36-godišnjeg muškarca zbog sumnje da su Dječji vrtić Poletarac u Zagrebu oštetili za 138.550 eura.
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Prema pisanju Indexa, riječ je o Marini Lovrić, bivšoj voditeljici računovodstva vrtića, te njezinu suprugu Ivanu Lovriću, sinu Ivice Lovrića, bivšeg pročelnika zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje i nekadašnjeg kandidata za gradonačelnika Zagreba.
Tužiteljstvo Marinu Lovrić sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, dok se njezina supruga tereti za poticanje na počinjenje tog kaznenog djela.
Kako piše novinarka Indexa Ana Raić, prema sumnjama istražitelja, Marina Lovrić je između 16. prosinca 2024. i 17. siječnja 2025., dok je bila voditeljica računovodstva vrtića, u više navrata prebacila novac s računa ustanove na račune dviju trgovačkih društava kojima upravlja njezin suprug.
DORH: Protupravna imovinska korist 138 550 eura
Državno odvjetništvo navodi da između vrtića i tih tvrtki nije postojao nikakav poslovni odnos, zbog čega isplate nisu imale pravnu ni poslovnu osnovu. Sumnja se da je Ivan Lovrić na taj način ostvario protupravnu imovinsku korist od 138.550 eura, za koliko je oštećen i vrtić.
Na slučaj je prvi upozorio Index u travnju prošle godine, objavivši informacije o sumnjivim transakcijama. Nakon toga Grad Zagreb pokrenuo je izvanredni interni nadzor, kojim je potvrđeno da je zaposlenica bez valjane pravne osnove prebacila ukupno 138.550 eura na račune dviju tvrtki.
Nakon provedenog nadzora ravnateljica Dječjeg vrtića Poletarac podnijela je kaznenu prijavu protiv Marine Lovrić, a Upravno vijeće ustanove donijelo je odluku o njezinu izvanrednom otkazu.
Više od godinu dana nakon otkrivanja slučaja, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu otvorilo je službenu istragu protiv bračnog para.
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