UN: Oko 250 nestalih nakon prevrtanja čamca s izbjeglicama u Andamanskom moru

Hina
14. tra. 2026. 21:37
Oko 250 muškaraca, žena i djece je nestalo nakon što se čamac koji je prevozio izbjegle Rohindže i državljane Bangladeša prevrnuo u Andamanskom moru, objavile su agencije Ujedinjenih naroda za izbjeglice i migracije u zajedničkom priopćenju.

Agencije UN-a priopćile su da je koćarica navodno potonula zbog jakih vjetrova, nemirnog mora i prevelike količine ljudi u plovilu. Čamac je krenuo iz Teknafa u južnom Bangladešu prema Maleziji.

"Ova tragedija naglašava ​razornu ljudsku cijenu dugotrajnog raseljavanja i kontinuirani nedostatak trajnih rješenja ⁠za Rohindže", poručili su visoki povjerenik UN-a za izbjeglice i ⁠ Međunarodna organizacija za migracije.

Godinama su se mnogi pripadnici muslimanske ‌manjine Rohindža u Mjanmaru ukrcavali na trošne drvene čamce u pokušaju da dođu do susjednih zemalja kako bi pobjegli od progona u Mjanmaru ili prenapučenih izbjegličkih kampova u Bangladešu.

Agencije su pozvale međunarodnu zajednicu da poveća i održi financiranje pomoći za spašavanje života izbjeglih Rohindža, kao i potpore zajednicama domaćinima u Bangladešu.

Mjanmarske oružane snage pokrenule su ofenzivu koja je natjerala najmanje ​730.000 Rohindža da napuste svoje domove i odu u susjedni Bangladeš, gdje su svjedočili o ubojstvima, masovnim silovanjima i spaljivanju. Misija UN-a za utvrđivanje činjenica zaključila je da je vojna ofenziva 2017. uključivala "genocidna djela".

Većinski budistički Mjanmar nijekao je genocid i kaže da misija UN-a za utvrđivanje činjenica nije bila objektivna niti pouzdana.

