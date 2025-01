Otkriveno odakle su rajčice koje lanci prodaju kao talijanske, ima ih i u Hrvatskoj

Podijeli :

Testiranje BBC-ja pokazalo je da 17 proizvoda sadrži kineske rajčice unatoč tvrdnjama o talijanskom podrijetlu.

BBC je otkrio da koncentrirane rajčice koje se prodaju kao “talijanske” u britanskim i njemačkim supermarketima zapravo mogu sadržavati rajčice iz Kine, uzgojene u regiji Xinjiang, poznatoj po povezanosti s prisilnim radom Ujgura i drugih manjina. Testiranje je pokazalo da 17 proizvoda sadrži kineske rajčice unatoč tvrdnjama o talijanskom podrijetlu. Kina, pak, negira optužbe o prisilnom radu i tvrdi da su prava radnika zaštićena zakonima. Također, svi supermarketi čiji su proizvodi testirani osporavaju ove nalaze, piše Večernji list.

Kina uzgaja oko trećine svjetskih rajčica. Sjeverozapadna regija Xinjiang ima savršenu klimu za uzgoj ovog voća. To je ujedno i regija gdje je Kina započela program masovnih zatočenja 2017. godine. Skupine za ljudska prava tvrde da je više od milijun Ujgura bilo zatočeno u stotinama objekata, koje Kina naziva “kampovima za reedukaciju”.

BBC je razgovarao s 14 ljudi koji kažu da su tijekom proteklih 16 godina iskusili ili svjedočili prisilnom radu na poljima rajčica u Xinjiangu. “Zatvorske vlasti rekle su nam da će rajčice biti izvezene u inozemstvo”, rekao je Ahmed (nije pravo ime), dodajući da bi radnike koji ne ispune kvote – čak i do 650 kg dnevno – udarali električnim palicama.

Mamutjan, ujgurski učitelj koji je 2015. bio zatvoren zbog nepravilnosti u putnim dokumentima, kaže da je bio premlaćen jer nije ispunio visoke kvote branja rajčica koje su se od njega očekivale. “U mračnoj zatvorskoj ćeliji bili su lanci koji su visjeli sa stropa. Objesili su me i rekli ‘Zašto ne možeš završiti posao?’ Tukli su me po stražnjici, udarali me u rebra. Još uvijek imam ožiljke.”

BBC je zajedno s neprofitnom organizacijom C4ADS sastavio podatke o transportu iz cijelog svijeta, otkrivajući kako većina rajčica iz Xinjianga stiže u Europu – vlakom kroz Kazahstan, Azerbajdžan i Gruziju, odakle se brodovima prevoze u Italiju. Jedan naziv tvrtke stalno se pojavljivao u podacima: Antonio Petti, dio grupe velikih talijanskih tvornica za preradu rajčica. Prema podacima, od 2020. do 2023. godine ova je tvrtka primila više od 36 milijuna kg paste od rajčica iz tvrtke Xinjiang Guannong i njezinih podružnica. Grupa Petti proizvodi rajčice pod vlastitim imenom, ali također opskrbljuje supermarkete diljem Europe, koji ih prodaju pod vlastitim brendovima.

Istraga BBC-ja obuhvatila je testiranje 64 različita proizvoda koncentrata rajčice prodanih u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i SAD-u – uspoređujući ih u laboratoriju s uzorcima iz Kine i Italije. Među njima su bili poznati talijanski brendovi i vlastiti brendovi supermarketa, a mnoge je proizveo Petti. Laboratorijski rezultati sugeriraju da mnogi od ovih proizvoda zaista sadrže talijanske rajčice, uključujući sve one prodane u SAD-u, vodeće talijanske marke poput Mutti i Napolina te neke njemačke i britanske proizvode. Međutim, 17 proizvoda, od kojih je 10 proizveo Petti, činilo se da sadrži kineske rajčice. Neki od tih proizvoda dostupni su i u hrvatskim trgovinama.

Inače, 2021. godine jedna od tvornica Petti grupe bila je predmet racije talijanske vojne policije zbog sumnje na prijevaru – talijanski su mediji izvijestili da su kineske i druge strane rajčice prodavane kao talijanske. No, godinu dana nakon racije, slučaj je riješen izvan suda. Petti je negirao optužbe o kineskim rajčicama, a slučaj je zatvoren. Međutim, u sklopu ove istrage, BBC-jev novinar na tajnom zadatku uspio se uvući u jednu od Pettijevih tvornica te razgovarati s nadležnima, koji su mu kazali kako je moguće koristiti i kinesku rajčicu za finalni proizvod, a skrivenom kamerom novinar je uspio snimiti bačve pirea od rajčice na kojima je pisalo “Xinjiang Guannong proizvodi od rajčice, datum proizvodnje 2023-08-20.”

U službenom odgovoru Petti grupa je na istragu BBC-ja rekla kako od 2020. nije kupovala od Xinjiang Guannonga otkad je ta tvrtka sankcionirana zbog prisilnog rada, ali je dodala da su redovito kupovali koncentrat rajčice od kineske tvrtke Bazhou Red Fruit. Ova tvrtka “nije se bavila prisilnim radom”, rekli su iz Petti grupe. Međutim, istraga BBC-ja pokazala je da Bazhou Red Fruit dijeli telefonski broj s Xinjiang Guannongom, a drugi dokazi, uključujući analizu podataka o brodarstvu, sugeriraju da je Bazhou njezina paravan-tvrtka. “U budućnosti nećemo uvoziti proizvode od rajčice iz Kine te ćemo pojačati nadzor nad dobavljačima kako bismo osigurali poštivanje ljudskih prava i prava radnika”, dodao je Petti.

