Naplata parkiranja mogla bi stići i u ove zagrebačke kvartove

"Mi ćemo kao vijeće dati mišljenje, a ono što nadležni odluče, odnosno Grad, to će se i provesti. Generalno će se ići prema tome da se odlučuje za cijelu četvrt, a ne da se uvodi po dijelovima. Nema smisla da, primjerice, Travno nema naplatu, a ostali kvartovi imaju jer bi to stvorilo kaos u cijeloj četvrti", objašnjava Gucek.