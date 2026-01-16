Naplata parkiranja mogla bi stići i u ove zagrebačke kvartove

Zbog kroničnog nedostatka parkirališnih mjesta, Novi Zagreb – istok mogao bi dobiti naplatu parkiranja.
"Razlog je jednostavan: nema parkinga. Ljudi se doslovno svađaju zbog mjesta", kaže Ivana Gucek iz Vijeća gradske četvrti Novi Zagreb – istok.
Ideja o uvođenju naplate nije nova. "Vijeće je to tražilo još prije tri godine, ali se po tom pitanju ništa nije dogodilo", dodaje za Večernji list.
Prema sadašnjim najavama, neće se odlučivati kvart po kvart, nego na razini cijele gradske četvrti.
"Mi ćemo kao vijeće dati mišljenje, a ono što nadležni odluče, odnosno Grad, to će se i provesti. Generalno će se ići prema tome da se odlučuje za cijelu četvrt, a ne da se uvodi po dijelovima. Nema smisla da, primjerice, Travno nema naplatu, a ostali kvartovi imaju jer bi to stvorilo kaos u cijeloj četvrti", objašnjava Gucek.
Ipak, odluka još nije blizu. "Prvo se radi studija. Za nekoliko mjeseci ćemo tek znati više i tada ćemo donijeti odluku. Trenutačno se ništa ne odlučuje", zaključuje.
