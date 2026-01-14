Funkcioniraju li aplikacije za prestanak pušenja?

Specijalizirane mobilne aplikacije za prestanak pušenja učinkovit su alat osobama koje pokušavaju prestati pušiti, otkrila je studija.
Korisne čak i kad se koriste samostalno
Znanstvenici su otkrili da su aplikacije osmišljene za pomoć pri prestanku pušenja posebno učinkovite kada se koriste uz lijekove za prestanak pušenja.
Ali čak i kad se koriste kao samostalni alat, mogu biti učinkovite i pomoći pri prestanku pušenja, sugerira studija.
Akademici iz Kine ispitali su podatke svih studija kojima se utvrđuje učinkovitost aplikacija za prestanak pušenja. Objedinili su podatke iz 31 studije u koje je ukupno bilo uključeno 12.800 ljudi.
Otkrili su da korištenje mobilnih aplikacija može povećati vjerojatnost da će osoba prestati s tom štetnom navikom na šest mjeseci u usporedbi s onima koji su bez ili s minimalnom podrškom.
U kombinaciji s lijekovima
U kombinaciji s "tradicionalnim intervencijama", aplikacije za pametne telefone povećale su vjerojatnost da će se ljudi kloniti cigareta šest mjeseci.
Kada su se kombinirale s lijekovima za prestanak pušenja, čini se da su aplikacije poboljšale sposobnost osobe da prestane pušiti na šest mjeseci u odnosu kada se samo koriste lijekovi, iako je istraživački tim rekao da se ovaj nalaz temelji na "dokazima niske pouzdanosti".
Aplikacije temeljene na psihološko-bihevioralnim teorijama povećale su apstinenciju u usporedbi s "tradicionalnim bihevioralnim aplikacijama", dodali su.
"Aplikacije za pametne telefone mogu biti učinkovite za prestanak pušenja u usporedbi s minimalnom podrškom ili izostankom iste", napisali su autori u časopisu BMJ Evidence Based Medicine.
"Aplikacije za pametne telefone pružaju prilagodljivu i jeftinu opciju za klinička okruženja s ograničenim resursima", dodaju.
Autori navode da "ovaj sustavni pregled pruža praktične dokaze kliničarima koji žele prilagoditi digitalne alate i kreatorima politika s ciljem povećanja usluga za prestanak pušenja".
"Ako budući dokazi potvrde trajne koristi i utvrde ključne značajke, rigorozno validirane aplikacije mogle bi postati temelj globalnih napora za kontrolu duhana", uvjereni su autori.
