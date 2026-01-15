"Svalbard je dio Norveške kao i Agder, Trøndelag i Finnmark. Geografski i politički, Svalbard se razlikuje od Grenlanda i ne može se uspoređivati", kazao je državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Eivind Vad Petersson e-poruci VG-u, kao komentar na izjavu predsjednika Hrvatske. "Daleki sjever je najvažnije strateško područje Norveške. Obrana se gradi kako bismo mogli nastaviti osiguravati sigurnost i stabilnost u našim neposrednim područjima, i vlastitim resursima i u bliskoj suradnji s našim saveznicima. Svalbard je norveški. Imamo preko 100 godina iskustva u suočavanju sa sovjetskom i ruskom prisutnošću na Svalbardu", komentirao je.