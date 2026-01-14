Gripa hara diljem kontinenta: Kako se europske zemlje nose s epidemijom?

Prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), u 2025. godini broj slučajeva gripe u Europskoj uniji porastao je tri do četiri tjedna ranije nego u prethodne dvije sezone.
Svake godine oboli oko 20 posto Europljanja
Sezona gripe u Europi započela je ranije nego prethodnih godina, a broj slučajeva raste diljem kontinenta, pokazuju podaci Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC). U 2025. godini porast zaraze zabilježen je tri do četiri tjedna ranije nego u posljednje dvije sezone.
Dominantan je virus influence A, a većina zemalja EU-a bilježi raširenu aktivnost niskog do srednjeg intenziteta. Najčešće obolijevaju djeca u dobi od pet do 14 godina, dok su osobe starije od 65 godina najčešće hospitalizirane.
Gripa svake zime pogađa do 20 posto Europljana te se povezuje s oko 27.600 smrtnih slučajeva godišnje u EU-u. Stručnjaci preporučuju cijepljenje, antivirusnu terapiju te nošenje zaštitnih maski u zdravstvenim i ustanovama dugotrajne skrbi.
Preliminarni podaci ECDC-a pokazuju da su sezonska cjepiva učinkovita protiv najčešćeg soja influence A(H3N2), s učinkovitošću između 52 i 57 posto, javlja Euronews.
Stanje po zemljama
U Irskoj je početkom prosinca zabilježen nagli porast slučajeva gripe i hospitalizacija, osobito među djecom i starijima. Gotovo tri četvrtine pacijenata na intenzivnoj njezi nisu bile cijepljene.
Francuska je krajem prosinca ušla u epidemiju gripe, uz porast smrtnosti povezan s virusom. Istodobno je zabilježen snažan rast cijepljenja – više od 11 milijuna ljudi primilo je cjepivo, što je oko 16 posto više nego lani.
U Belgiji broj slučajeva raste sporije, no bilježi se porast posjeta liječnicima i hospitalizacija. Kampanja cijepljenja bila je uspješnija nego prethodnih sezona.
Portugal je početkom siječnja zabilježio više od 1.300 slučajeva gripe i povećanu smrtnost, a zdravstvene vlasti upozoravaju da vrhunac epidemije još nije dosegnut. Više od 2,5 milijuna ljudi već je cijepljeno, a najveći odaziv bilježi se među starijima od 85 godina.
