Što je "Zlatna kupola" i je li Grenland zaista neophodan Trumpu za njegov projekt?

„Zlatna kupola“ (Golden Dome) jedan je od ključnih sigurnosnih projekata administracije predsjednika Donalda Trumpa. Riječ je o višeslojnom raketnom štitu koji bi trebao zaštititi Sjedinjene Države od balističkih, krstarećih i hipersoničnih projektila nove generacije. Kako piše Politico, Trump je prošle godine najavio plan vrijedan oko 175 milijardi dolara, raspoređen tijekom tri godine, ali bez preciznog objašnjenja kako će projekt biti financiran i kako će izgledati njegova konačna arhitektura.