"Moramo razgovarati s našim partnerima, pratiti aktivnosti međunarodne zajednice, EU-a, NATO-a i naših ključnih partnera i sudjelovati u njima na jedan inteligentan, pametan i solidaran način koji nam omogućuje da znamo što se zbiva. Onaj koji nije za stolom, slabo zna. Onaj koji je pod stolom - e njega bi trebalo biti sram. A mi imamo ovdje ljude koji žele da Hrvatska vodi politiku da bude ispod stola", rekao je Plenković, referirajući se na ranije izjave predsjednika Zorana Milanovića.