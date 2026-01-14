Poznati glumac uhićen zbog napada na vozača u Los Angelesu

Glumac Kiefer Sutherland uhićen je nakon što je navodno fizički napao vozača tvrtke za prijevoz putnika u Los Angelesu, priopćila je policija.
Policija Los Angelesa (LAPD) priopćila je da je kanadski glumac rođen u Londonu ušao u vozilo za dijeljenje prijevoza nešto iza ponoći u ponedjeljak u Hollywoodu te navodno "fizički napao vozača (žrtvu) i uputio mu kaznene prijetnje".
Sutherland je pušten na slobodu nakon što je platio jamčevinu od 50.000 dolara, a na sudu bi se trebao pojaviti 2. veljače.
Policija je rekla da vozač nije ozlijeđen u navodnom incidentu na uglu Sunset Boulevarda i Fairfax Avenuea.
Holivudski odjel LAPD-a istražuje slučaj.
Kiefer Sutherland arrested for alleged assault on ride-share driver https://t.co/gU2r0feH7w pic.twitter.com/QdhPElpRH8— New York Post (@nypost) January 14, 2026
Najpoznatiji po ulozi u seriji "24"
Sutherland, dobitnik Emmyja, najpoznatiji je po ulozi Jacka Bauera u Foxovoj dramskoj seriji "24" i predsjednika Toma Kirkmana u političkoj drami "Designated Survivor".
Glumac je 2007. godine bio osuđen na 48 dana zatvora zbog vožnje pod utjecajem alkohola.
Kiefer je sin proslavljenog kanadskog glumca Donalda Sutherlanda.
