Poznati glumac uhićen zbog napada na vozača u Los Angelesu

Hina
|
14. sij. 2026. 10:58
Kiefer Sutherland
ROBYN BECK / AFP

Glumac Kiefer Sutherland uhićen je nakon što je navodno fizički napao vozača tvrtke za prijevoz putnika u Los Angelesu, priopćila je policija.

Policija Los Angelesa (LAPD) priopćila je da je kanadski glumac rođen u Londonu ušao u vozilo za dijeljenje prijevoza nešto iza ponoći u ponedjeljak u Hollywoodu te navodno "fizički napao vozača (žrtvu) i uputio mu kaznene prijetnje".

Sutherland je pušten na slobodu nakon što je platio jamčevinu od 50.000 dolara, a na sudu bi se trebao pojaviti 2. veljače.

Policija je rekla da vozač nije ozlijeđen u navodnom incidentu na uglu Sunset Boulevarda i Fairfax Avenuea. 

Holivudski odjel LAPD-a istražuje slučaj. 

Najpoznatiji po ulozi u seriji "24"

Sutherland, dobitnik Emmyja, najpoznatiji je po ulozi Jacka Bauera u Foxovoj dramskoj seriji "24" i predsjednika Toma Kirkmana u političkoj drami "Designated Survivor".

Glumac je 2007. godine bio osuđen na 48 dana zatvora zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Kiefer je sin proslavljenog kanadskog glumca Donalda Sutherlanda.

