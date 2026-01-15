Kako provjeriti je li med koji kupujemo zaista pravi: Donosimo par testova

PIxabay / Ilustracija

Sezona prehlada i gripe mnoge potiče da posegnu za prirodnim pripravcima, a jedan od najčešće korištenih jest med. Ipak, med se često krivotvori i miješa s jeftinim sirupima, pa kupci, vođeni željom da podrže domaće proizvođače, ponekad ne znaju što zapravo kupuju.

Na prvi pogled, zlatna boja, gusta tekstura i etiketa s natpisom "Domaći med” djeluju uvjerljivo. Međutim, mnogi proizvodi na tržištu imaju vrlo malo veze s pravim medom. Donosimo nekoliko načina kako provjeriti je li med doista prirodan.

Test s vodom

U čašu vode stavite žličicu meda. Pravi će med pasti na dno i polako se razlijevati, dok će se lažni odmah početi otapati jer sadrži vodu ili sirup.

Test kapanjem

Kapnite malo meda na list papira. Ako se upije i ostavi mokar trag, vjerojatno je razrijeđen. Pravi med ostaje gust i ne upija se.

Test kristalizacije

Prirodni med s vremenom kristalizira – postaje gušći i zrnast. Ako med ostaje tekuć mjesecima, postoji velika vjerojatnost da nije prirodan.

Test mirisa i okusa

Pravi med ima izraženu aromu biljaka s kojih je sakupljen. Ako miriše na karamelu, alkohol ili nema nikakav okus, riječ je o lažnom medu, piše klix.ba.

Obratite pozornost i na teksturu: med koji se pjeni ili ima karamelast okus često je pregrijan ili razrijeđen.