Jandrokoviću u Saboru stigla optužba za političku korupciju: "Kolega, mislio sam da ste pametniji"

SDP i Možemo ponovili su u četvrtak stavove stranaka da neće pristati na, kako su rekli, premijerove ucjene da se troje sudaca Ustavnog suda i čelne osobe Vrhovnog suda bira "u paketu" niti će sudjelovati u takvim razgovorima.

Saborski zastupnik SDP-a Saša Đujić istaknuo je da su to dva potpuno odvojena i nespojiva procesa. Cijeli ritam i tempo izbora ustavnih sudaca diktira HDZ i oni su ti koji su ga zaustavili i blokirali postavljajući, kaže Đujić, političku ucjenu, degradirajući i omalovažavajući sve ljude iz struke, sve suce, svih ovih 13 ljudi koji su se javili na natječaj jer ih svode na puki predmet političke trgovine što je nama u oporbi neprihvatljivo i nećemo na taj dio pristati.

"Protiv toga se pobunila i Udruga sudaca. Vidjeli smo i neke istaknute suce koje ja ne podržavam u njihovim stavovima i dosadašnjem radu koji su bliski HDZ-u, kao Đuro Sessa koji se također zgraža nad ovim postupkom Andreja Plenkovića. Tu pokazuju da su potpuno promašili i da je ovo potpuno neprihvatljivo i, što je najgore, sada kada su to i shvatili, pokušavaju spinovima i obrtanjem teza za to okriviti oporbu", rekao je Đujić.

Podsjetio je da oporba ima svoj pregovarački tim koji je spreman još od studenoga prošle godine i koji je odmah spreman sjesti i razgovarati s HDZ-ovim timom, ali samo o ustavnim sucima. Kaže i da žele dogovor i da se izaberu tri suca koji će neovisno o svojim ideološkim opredjeljenjima štititi Ustav i građane.