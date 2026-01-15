aktualno prijepodne
Jandrokoviću u Saboru stigla optužba za političku korupciju: "Kolega, mislio sam da ste pametniji"
Nakon jednomjesečnog odmora, saborski zastupnici vratili su se svom redovnom poslu, 'aktualnim prijepodnevom' Hrvatski sabor počeo je novu, 9. sjednicu koja će potrajati do 27. ožujka, odnosno 34 plenarna dana.
Premijeru i ministrima zastupnici postavljaju 39 pitanja. Ždrijeb je htio da prva to učini nezavisna Boška Ban, a posljednji Mostov Zvonimir Troskot.
Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije prije aktualnog prijepodneva i komentirao jučerašnje optužbe koje je uputio medijima vezane uz dizanje socijalnih naknada: "Zašto bih se ispričao? Čitajte naslovnice i oni koji su se pronašli neka gledaju. Nemojte mi stavljati u usta ono što nisam rekao, rekao sam pojedini mediji. Osnovica je bitna, imao sam jasan press."
"Koliko je ljudi gledalo web Vlade je malo u odnosu na medije", dodao je odgovarajući na pitanje o tome je li vidio da ni na stranici Vlade u naslovu nije pisalo "osnovica" te je naknadno ubačena.
"Malenica kaže da je riješio sve s ovima iz SDP-a za ustavne suce, to je dobro. Da su pristali na 2:1", dodao je na kraju premijer kroz smijeh.
14:03
prije 1h
14:02
prije 1h
14:01
prije 1h
13:48
prije 1h
13:33
prije 1h
Piletić o Marković: "Šećer na kraju"
Posljednje pitanje za ministra Piletića na danšnjem aktualcu, kako je to pojasnio Jandroković, postavila je SDP-ova Ivana Marković.
"Sve o njegovom radu je rekao Ustavni sud zbog zakona o osobnoj asistenciji. Ustavni sud vam je udario veliki šamar jer ste se s tim zakonom izblamirali. Umjesto da date ostavku išli ste na izmjenu uredbe kako bi zakrpali rupe. I vi i premijer ste rekli da uredba nije rješenje za ovaj zakon, a to su rekla i udruge", poručila je Marković i pitala kada će izraditi cjelokupni zakon.
"Šećer na kraju, uvažena zastupnica Marković. Nakon čitavog niza tema o femicidu i nasilju, evo tko dijeli šamare. Tko bi htio društvo bez nasilja? Oni koji dijele šamare. Oni koji su se prije nekog vremena rugali mladiću iz stožera HDZ-a jer ima facijalne poteškoće s mišićima i živčanim sustavom. Ovdje se dijele šamari, a mi idemo graditi tolerantno društvo. To vam je to licemjerstvo", odgovorio je Piletić, javlja tportal.
13:10
prije 2h
Piletić: Ne bježim od odgovornosti
Još jedno SDP-ovo pitanje za ministra Piletića. "Veoma ste hrabar i samopouzdan čovjek koji u ovim situacijama i dalje ne vidi dramu u socijalnom sustavu", poručila je SDP-ova Anita Curiš Krok, koja je Piletića pozvala da se ne skriva iza socijalnih radnika.
"Koliko u prosjeku socijalni radnik ima slučajeva i koliki je maksimalan broj slučajeva koje smije imati?", upitala je.
"Želim vam zahvaliti na komplimentu. Lice ministra štiti socijalnog radnika, a ne da se ministar skriva iza socijalnih radnika. Ja od svoje bilo koje vrste odgovornosti ne bježim, ali što smo napravili, napravili smo u sinergiji", kazao je Piletić.
"Pali ste u u ovaj resor k'o s Marsa i niste kompetentni. Nikad nećete moći kvalitetno upravljati sustavom. Možda sam pitanje trebala preusmjeriti premijeru i pitati ga kad misli smijeniti ovog ministra", poručila je SDP-ovka, javlja tportal.
Na odgovor SDP-ovke stigao je niz reakcija iz HDZ-a, a i Jandroković joj je poručio da je njezina jedina šansa da nekad u budućnosti postane ministrica socijalne skrbi ta da uđe u HDZ pošto se SDP nikad neće vratiti na vlast.
Javio se na to Ivica Ledenko iz Mosta, koji očito nije shvatio šalu predsjednika Sabora te ga optužio za političku korupciju. "Javno ste ušli u polje političke korupcije, zastupnici SDP-a otvoreno nudite mjesto ministrice ako se učlani u HDZ", rekao je Ledenko. "Kolega Ledenko, ja sam mislio sam da ste vi pametniji. Ali, ako ste vi to ovako shvatili, onda sam možda bio u krivu", poklopio ga je Jandroković.
13:00
prije 2h
Pitanje za Mariju Vučković i Marka Primorca
Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković, na upit Pere Ćosića (HDZ) o mjerama za poboljšanje kvalitete zraka u Hrvatskoj, navela je mjere koje njezino ministarstvo provodi.
Mnoge aktivnosti usmjerene su na poboljšanje kvalitete zraka, napori ministarstva na tom području se intenziviraju, kazala je Vučković, navodeći kao primjer novi instrument, Modernizacijski fond koji je prvenstveno usmjeren na poboljšanje kvalitete zraka i vrijedan je gotovo 400 milijuna eura, javlja tportal.
Ministar financija Marko Primorac je pak, na upit Petra Šimića (HDZ) o paketu besplatnih bankarskih usluga, naveo što je Vlada sve učinila na jačanju položaja potrošača, posebice u odnosu prema financijskim institucijama, od ukidanja obveze uplate dijela primitaka na žiro račune, reguliranja rada Agencija za naplatu potraživanja, do omogućavanja građanima da sudjeluju u izdavanju narodnih obveznica i trezorskih zapisa.
Kada je riječ o besplatnom paketu bankarskih usluga, kazao je da ga je u prvih osam radnih dana od početka godine ugovorilo oko 30 tisuća građana, uz 10 tisuća onih koji imaju osnovne pakete, namijenjene socijalno najugroženijima.
12:58
prije 2h
Plenković: Sve čekam kada će izaći netko iz 1945.
Anka Mrak-Taritaš postavila je pitanje Plenkoviću o politici prostornog uređenja.
Premijer se osvrnuo na nove "Bačićeve" zakone: "Struka se pozitivno očitovala o zakonima. Napravili smo korake naprijed, a ne korak nazad. Kada gledam reakcije oporbe - treba iskreirati kvazi izmišljene drame ili histerizaciju o povijesnom revizionizmu i ustaštvu. Danas to više nije tema. Sve čekam kada će izaći netko iz 1945. i nazad, ne izlazi nikako. Pola aktualca prošlo, zaboravili tu histeriju."
"Nigdje drugdje u Hrvatskoj osim ovdje u Zagrebu u lijevom bubbleu ne vidim tu histeriju", dodao je.
12:47
prije 2h
Zekanović: Ovo je ono što žele čuti građani Hrvatske
Hrvoje Zekanović (HDS) pitao je ministricu zdravstva Irenu Hrstić kako napreduje izgradnja nove šibenske bolnice, zastupnicama je poručio da "primijete razliku između pitanja koja postavlja oporba i onih koje postavljaju ne samo vladajući, nego i pojedinci iz oporbe".
"Ovo građani Šibenika žele čuti, ovo je ono što žele čuti građani Hrvatske i ovo je bitno. Oporba je krenula u sjednicu i saziv s potenciranjem raznih tema, krenuli su s ustašama i partizanima, napadali su ministra Bačića, sada su se uhvatili ministra Piletića. A sve šuplje priče. Šibenska bolnica nije šuplja priča, takvi projekti zanimaju hrvatske građane i baš zbog toga je ova ekipa vladajuća, a vi ste u oporbi i tu ćete ostati", kazao je Zekanović.
12:45
prije 2h
Jakšić Piletiću: Osjećate li političku odgovornost?
Piletiću je pitanje postavio i Mišel Jakšić: "Imali smo danas prilike čuti o incidentima s djecom u institucijama, o onima koji su preminuli a nisu dočekali inkluzivne dodatke, o stanju u domovima za starije. Da li osjećate političku odgovornost, a ako je ne osjećate tko je onda kriv za taj crni, ružan moziak koji pokazuje ljudima da kad im je najpotrebnije, država nije spremna stati iza njih?" upitao je Jakšić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
