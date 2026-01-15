starija i od dinosaura
Koja je najstarija rijeka na svijetu?
Pobjednica je starija i od dinosaura: rijeka Finke u Australiji, odnosno Larapinta na jeziku autohtonog naroda Arrernte, stara je između 300 i 400 milijuna godina.
Oglas
Ova mreža potoka i riječnih kanala proteže se na više od 400 milja (640 kilometara) kroz Sjeverni teritorij i Južnu Australiju. Sušni uvjeti u središtu kontinenta znače da rijeka teče samo povremeno - veći dio godine postoji tek kao niz izoliranih vodenih jama, piše Live Science.
Ipak, kombinacija geoloških zapisa, profila trošenja te mjerenja radionuklida u okolnim sedimentima i stijenama omogućila je znanstvenicima da ovaj riječni sustav datiraju u devonsko razdoblje (prije 419 do 359 milijuna godina) ili karbonsko razdoblje (prije 359 do 299 milijuna godina).
Jedan od najsnažnijih dokaza o njezinoj drevnoj starosti jest geološka anomalija nazvana poprečna (kros-aksijalna) drenaža, rekao je Victor Baker, geomorfolog sa Sveučilišta u Arizoni. Umjesto da teče paralelno s otpornim stijenama, rijeka Finke presijeca tvrde mineralne formacije dok prolazi kroz planinski lanac MacDonnell u središnjoj Australiji.
Rijeke se stalno mijenjaju
No rijeke su stalno u promjeni – neke iz godine u godinu rastu, dok se druge potpuno isuše. Zašto je, dakle, sustav rijeke Finke opstao tako dugo?
"Rijeke mogu nestati ako ih zatrpa golema količina sedimenta (primjerice zbog vulkanskih erupcija) ili ako se reljef toliko dramatično promijeni da voda pronađe novi tok kroz krajolik (primjerice zbog napredovanja i povlačenja ledenjaka)”, rekla je Ellen Wohl, geologinja sa Sveučilišta Colorado State.
Osim toga, "rijeke mogu presušiti zbog klimatskih promjena i/ili ljudske potrošnje vode”, dodala je Wohl.
U slučaju rijeke Finke, Australija je tijekom iznimno dugog razdoblja bila neuobičajeno stabilan krajolik. Smještena u središtu Australske ploče, ova je kopnena masa, kako objašnjava Baker, tijekom posljednjih nekoliko stotina milijuna godina doživjela gotovo nikakvu značajnu tektonsku aktivnost. Posljedično, riječki sustav Finke mogao se razvijati i širiti gotovo bez prekida tijekom većeg dijela svoje povijesti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas