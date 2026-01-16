Oglas

traže sastanak s ministrom

UGP: Fiskalizacija 2.0 provodi se bez dovršenog i funkcionalnog okvira

Hina
16. sij. 2026. 11:21
Fiskalizacija, račun, fiskalni račun, pixabay
Pixabay / Ilustracija

Udruga Glas poduzetnika (UGP) u petak je objavila da traži sastanak sa potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Markom Primorcem kako bi mu izravno iznijeli probleme malih i srednjih poduzetnika vezano uz probleme u Fiskalizaciji 2.0 te uručili peticiju s više od 6.000 potpisa.

Iz UGP-a upozoravaju kako se Fiskalizacija 2.0 provodi bez dovršenog i funkcionalnog okvira.

"Iako je zakon donesen 1. rujna, ni tri mjeseca kasnije još uvijek nema pravilnika, što jasno pokazuje da sustav nije spreman za punu primjenu", istaknuli su napominjući kako se to u praksi potvrđuje svakodnevno.

Tako primjerice najveći posrednici bilježe tisuće poziva korisnika, a računovođe i informatičari rade pojačano još od Božića kako bi se uopće omogućilo izdavanje i slanje računa.

Do sada, kazali su iz UGP-a, nisu naišli na računovođu koji nije imao problema s Fiskalizacijom 2.0.

Dodatni problem, navode, predstavlja Državni zavod za statistiku (DZS), koji sporo ili uopće ne odgovara na upite vezane uz KPD šifre, iako je za to jedini nadležan, dok su kazne za pogrešne šifre vrlo visoke.

UGP zahvaljuje Poreznoj upravi na odluci da se u ovoj fazi ne izriču kazne, ali smatra nužnim da Vlada tu odluku formalizira i osigura razdoblje bez kažnjavanja dok se sustav u potpunosti ne stabilizira.

Istaknuli su kako su i Vlada i poduzetnici usmjereni prema istom cilju - digitaliziranoj i bogatijoj Hrvatskoj, a taj se cilj može ostvariti isključivo kroz otvoren dijalog i funkcionalan sustav, a ne kroz pravnu nesigurnost i pritisak na one koji žele poslovati uredno i zakonito.

UGP Udruga Glas poduzetnika fiskalizacija fiskalizacija 2.0 ministarstvo financija

