Princ Phillip imao je "razigranu naviku" testiranja kraljevskog osoblja

Princ Philip bio je poznat po mnogim stvarima, uključujući i sklonost zafrkancijama s unucima. Također je stekao reputaciju osobe koja je bila „iznimno duhovita, vrlo pametna“ i „vrlo omiljena“ među članovima kraljevskog osoblja.
Sada novo izvješće sugerira da je princ Philip imao jednu „razigranu naviku“ te je uživao u „testiranju“ osoblja skrivajući hranu na neobičnim mjestima u Buckinghamskoj palači.
Grašak u ustima zmaja
Kako piše časopis Hello!, suprug kraljice Elizabete II. „doista je volio Kinesku blagovaonicu, smještenu u istočnom krilu“ Buckinghamske palače. Upravo je ondje princ Philip navodno pokazivao jednu svoju „razigranu naviku“.
Prema navodima tog medija, „ispod kamina, na kojem se u prostoriji nalazi ukrašeni sat, stoji zmaj. Princ Philip… skrivao bi grašak u ustima zmaja kako bi testirao osoblje za održavanje u Buckinghamskoj palači.“ Publikacija objašnjava: „Bio je to vojvodin način da provjeri obavljaju li doista svoj posao… i, da, obavljali su ga.“
„Bio je to vojvodin način da provjeri obavljaju li doista svoj posao.“
Princ William: Bio je nevjerojatno zabavan
Skrivanje graška kako bi testirao osoblje Buckinghamske palače nije bila jedina navodno „smiješna“ stvar koju je princ Philip radio. Njegov unuk, princ William, govorio je o Philipovu istančanom smislu za humor u jednoj epizodi Apple TV-jeve emisije.
„Moj je djed bio nevjerojatno zabavan“, objasnio je princ od Walesa (prema Peopleu). „Ponekad namjerno, ponekad slučajno!“
William je dodatno pojasnio: „No stalno se smijao i imao je sjajan smisao za humor, kao i moja baka zapravo. Ali moj je djed definitivno bio taj koji bi izazvao najviše smijeha.“
Princ od Walesa prisjetio se „sretnih trenutaka“ koje je proveo s bakom i djedom, rekavši Levyju: „Uvijek je vladala toplina, uvijek smijeh, uvijek obiteljski ugođaj. Moji su baka i djed voljeli imati obitelj oko sebe, pa smo uvijek bili poticani da dolazimo i budemo uz njih.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
