Princ Phillip imao je "razigranu naviku" testiranja kraljevskog osoblja

Prema navodima tog medija, „ispod kamina, na kojem se u prostoriji nalazi ukrašeni sat, stoji zmaj. Princ Philip… skrivao bi grašak u ustima zmaja kako bi testirao osoblje za održavanje u Buckinghamskoj palači.“ Publikacija objašnjava: „Bio je to vojvodin način da provjeri obavljaju li doista svoj posao… i, da, obavljali su ga.“