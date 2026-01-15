Pogledajte koji će vam mjesec prema vašem horoskopu biti najbolji u 2026. godini i zašto

Lipanj je mjesec u kojem Ribe uživaju u ljubavi i kreativnosti. Jupiter i Sunce u petoj kući ljubavi donose društvenu aktivnost i romantične prilike, dok Merkur pojačava komunikaciju s partnerima i prijateljima. Mars u trećoj kući donosi energiju za kratka putovanja i interakciju s drugima. Ako ste kreativni ili imate djecu, lipanj će biti posebno ispunjeno i sretno razdoblje.