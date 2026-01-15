"sretno” razdoblje
Pogledajte koji će vam mjesec prema vašem horoskopu biti najbolji u 2026. godini i zašto
Svaki horoskopski znak ima svoje "sretno” razdoblje u godini – mjesec u kojem se čini da se stvari nekako same od sebe slažu i kada imate osjećaj da vam je svemir naklonjen.
To ne znači da će sve ići savršeno, ali tijekom tog mjeseca sreća i pozitivni trenuci nadmašuju izazove, a vi prirodno privlačite uspjeh, ljubav i zadovoljstvo, piše City Magazine. Evo koji će vam mjesec u 2026. godini donijeti najveći poticaj i energiju.
Ovan – lipanj 2026.
Ovnovi, lipanj je vaš mjesec. Venera u Lavu osvjetljava vašu petu kuću ljubavi i kreativnosti, a 30. lipnja Jupiter također ulazi u Lava, donoseći obilje zabave, društvenih aktivnosti i prilika za romantične susrete. Slobodni Ovnovi mogu očekivati nova poznanstva, dok kreativni pothvati i ideje sada lako dolaze do izražaja. Sunce i Mars u Blizancima dodatno naglašavaju komunikaciju i putovanja – idealno vrijeme za mini-odmor ili kratko putovanje.
Bik – ožujak 2026.
Bikovi, vaš najsretniji mjesec bit će ožujak. Jupiter kreće direktno kroz Raka, dok Sunce, Merkur, Venera i Mars prolaze kroz Ribe, aktivirajući vašu jedanaestu kuću društvenih veza i mreža. Ovo je savršeno razdoblje za nova poznanstva, profesionalne kontakte i druženja. Pun Mjesec 2. ožujka u petoj kući ljubavi donosi romantične prilike koje mogu ostaviti trag tijekom cijele godine.
Blizanci – lipanj 2026.
Za Blizance je lipanj mjesec koji donosi sreću i nove prilike. Jupiter u trećoj kući komunikacije i putovanja, zajedno s Venerom, otvara mogućnosti za nove ideje, projekte i društvene kontakte. Neočekivane prilike mogu se pojaviti zahvaljujući povoljnim aspektima Jupitera i Urana, a druženja i suradnja s prijateljima ili timovima posebno su naglašeni.
Rak – svibanj 2026.
Svibanj je mjesec u kojem Rakovi osjećaju obilje i zadovoljstvo. Jupiter u vašem znaku donosi sreću i prilike za napredak, dok Venera dodatno naglašava harmoniju i zadovoljstvo. Sunce, Merkur i Mars prolaze kroz vašu jedanaestu kuću, pa je ovo razdoblje pogodno za nova prijateljstva, poslovne prilike i romantične susrete. Pun Mjesec 1. svibnja u petoj kući ljubavi donosi emocionalno značajne trenutke.
Lav – srpanj 2026.
Lavovi, srpanj je vaš mjesec jer Jupiter ulazi u vaš znak, donoseći rast, sreću i obilje. Venera u prvoj kući dodatno ističe vaš šarm i privlačnost. Mars u Blizancima aktivira vašu jedanaestu kuću, pa su druženja i društvene aktivnosti posebno povoljne. Pun Mjesec u sedmoj kući partnerstva pruža priliku za kvalitetno provedeno vrijeme s voljenom osobom i naglašava važnost odnosa.
Djevica – svibanj 2026.
Svibanj je za Djevice mjesec prijateljstava, skupina i društvenih aktivnosti. Jupiter u Raku donosi prosperitet i sreću, dok Merkur i Mars aktiviraju putovanja, obrazovanje i karijeru. Mlad Mjesec sredinom mjeseca u kući putovanja i obrazovanja stvara prilike za nova iskustva, a drugi Pun Mjesec u četvrtoj kući naglašava dom i obiteljske vrijednosti.
Vaga – kolovoz 2026.
Kolovoz Vagama donosi uspjeh i priznanje. Jupiter u jedanaestoj kući otvara društvene i profesionalne prilike, dok Venera u prvoj kući povećava vašu privlačnost i samopouzdanje. Mars kroz devetu i desetu kuću naglašava karijeru i obrazovanje. Solarno pomračenje u Lavu i lunarno u Ribama ističu važne životne prekretnice i prilike za napredak.
Škorpion – veljača 2026.
Veljača je mjesec sreće i osobnog zadovoljstva. Jupiter u Raku donosi prilike u obrazovanju, putovanjima i osobnom razvoju, dok Sunce, Merkur i Venera u petoj kući ljubavi stvaraju romantične i kreativne mogućnosti. Mars u četvrtoj kući daje energiju za promjene u domu ili veće angažiranje oko obitelji.
Strijelac – studeni 2026.
Studeni je mjesec u kojem Sunce prolazi kroz vaš znak, a Jupiter u Lavu donosi podršku u putovanjima i učenju. Venera u Vagi potiče društvene kontakte, dok Saturn i Neptun donose stabilnost u prijateljstvima i ljubavnim vezama. Ovo je idealno razdoblje za upoznavanje ljudi koji mogu imati važnu ulogu u vašem životu.
Jarac – prosinac 2026.
Prosinac je mjesec u kojem su Jarčevi u središtu pozornosti. Jupiter u osmoj kući donosi financijske i intimne uspjehe, Venera potiče društvene aktivnosti, a Mars u devetoj kući putovanja donosi priliku za odmor ili širenje vidika. Ovo je savršen završetak godine za ostvarenje osobnih i profesionalnih ciljeva.
Vodenjak – siječanj 2026.
Za Vodenjake siječanj donosi početak godine pun energije i prilika. Sunce prolazi kroz vaš znak, a Merkur, Venera, Mars i Pluton u prvoj kući naglašavaju dinamiku i aktivnosti. Jupiter u sedmoj kući partnerstava donosi sreću u ljubavi i poslovnim odnosima, dok Saturn i Uran mogu otvoriti financijske prilike ili mogućnost kupnje nekretnine.
Ribe – lipanj 2026.
Lipanj je mjesec u kojem Ribe uživaju u ljubavi i kreativnosti. Jupiter i Sunce u petoj kući ljubavi donose društvenu aktivnost i romantične prilike, dok Merkur pojačava komunikaciju s partnerima i prijateljima. Mars u trećoj kući donosi energiju za kratka putovanja i interakciju s drugima. Ako ste kreativni ili imate djecu, lipanj će biti posebno ispunjeno i sretno razdoblje.
