Korupcijski skandal u susjedstvu: Zbog malverzacija onkološki pacijenti duže čekali na liječenje

"Zbog toga UKC Tuzla nije bila u mogućnosti pravovremeno osigurati kontinuitet radioterapijskog liječenja pa su onkološki pacijenti bili upućivani na liječenje u druge zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini i inozemstvu uz produženje vremena čekanja na radioterapiju, čime je povećan zdravstveni rizik i ugrožen život pacijenata, kao i prouzročene dodatne financijske i psihosocijalne posljedice po pacijente i njihove obitelji", stoji u optužnici.