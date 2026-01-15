Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da su razgovori između ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom bili "produktivni".
Oglas
"Bilo je to dobro sastanak, obje strane složile su se uspostaviti radnu skupinu pojedinaca koja će nastaviti tehničke razgovore o preuzimanju Grenlanda", rekla je pa dodala:
"Ti će se razgovori, prema informacijama koje imam, održavati svaka dva do tri tjedna. Ovo je razgovor koji administracija namjerava nastaviti voditi s Dancima i s odgovarajućom delegacijom iz Grenlanda. No predsjednik je vrlo jasno dao do znanja svoj prioritet, želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland jer smatra da je to najbolje za nacionalnu sigurnost."
Leavitt je naglasila da slanje europskih vojnika na Grenland neće utjecati na Trumpovu odluku o preuzimanju tog teritorija.
Ranije je Sky News izvijestio da se vojnici iz Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Nizozemske, Norveške i Švedske upućuju prema tom arktičkom otoku.
Danska je poručila da će operacija "ojačati našu sposobnost djelovanja u tom području", dok je Trump tvrdio da samo američka kontrola može zaštititi arktički teritorij od Rusije i Kine.
Nekoliko sati ranije ministri vanjskih poslova Grenlanda i Danske održali su razgovore visokog rizika s američkim potpredsjednikom JD Vanceom i državnim tajnikom Marcom Rubiom.
No, nakon sastanka izjavili su da i dalje postoji "temeljno neslaganje" oko budućnosti tog danskog teritorija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas