"Ti će se razgovori, prema informacijama koje imam, održavati svaka dva do tri tjedna. Ovo je razgovor koji administracija namjerava nastaviti voditi s Dancima i s odgovarajućom delegacijom iz Grenlanda. No predsjednik je vrlo jasno dao do znanja svoj prioritet, želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland jer smatra da je to najbolje za nacionalnu sigurnost."