Ovo je najbolje doba dana za uključivanje grijanja - nije jutro

S obzirom na visoke račune za energiju i svijest kućanstava o potrošnji, držanje grijanja uključenog cijeli dan za mnoge nije opcija. Neki se odlučuju grijanje držati uključeno na niskoj razini tijekom cijelog dana, dok ga drugi pale samo na sat vremena ujutro i navečer. Ipak, stručnjak je podijelio najbolji način kako bi dom ostao topao dulje vrijeme, piše Express.