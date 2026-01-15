za održavanje topline doma
Ovo je najbolje doba dana za uključivanje grijanja - nije jutro
Stručnjak za kućnu energetiku otkrio je točan sat u danu kada treba uključiti grijanje kako bi dom dulje ostao topao.
S obzirom na visoke račune za energiju i svijest kućanstava o potrošnji, držanje grijanja uključenog cijeli dan za mnoge nije opcija. Neki se odlučuju grijanje držati uključeno na niskoj razini tijekom cijelog dana, dok ga drugi pale samo na sat vremena ujutro i navečer. Ipak, stručnjak je podijelio najbolji način kako bi dom ostao topao dulje vrijeme, piše Express.
Llewellyn Kinch predlaže korištenje grijanja navečer.
Kako bi se postigla ravnoteža između energetske učinkovitosti i udobnosti doma tijekom noći, savjetuje se da kućanstva uključe grijanje sat vremena prije odlaska na spavanje, otprilike između 22 i 23 sata.
Ostavite ga uključenim nekoliko sati i isključite pomoću timera.
"Na taj se način kuća neće previše ohladiti tijekom noći, a u hladna jutra neće biti potrebno toliko energije da se ponovno zagrije.”
Prema njegovim riječima, najvažniji čimbenik za održavanje topline u cijelom domu tijekom zimskih noći jest uključivanje grijanja u večernjim satima.
Ako to učinite, primijetit ćete značajnu razliku u osjećaju ugode u domu, ali i na računima za energiju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
