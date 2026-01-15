Oglas

za održavanje topline doma

Ovo je najbolje doba dana za uključivanje grijanja - nije jutro

author
N1 Hrvatska
|
15. sij. 2026. 22:36
Radijator, grijanje, termostat
Pixabay / Ilustracija

Stručnjak za kućnu energetiku otkrio je točan sat u danu kada treba uključiti grijanje kako bi dom dulje ostao topao.

Oglas

S obzirom na visoke račune za energiju i svijest kućanstava o potrošnji, držanje grijanja uključenog cijeli dan za mnoge nije opcija. Neki se odlučuju grijanje držati uključeno na niskoj razini tijekom cijelog dana, dok ga drugi pale samo na sat vremena ujutro i navečer. Ipak, stručnjak je podijelio najbolji način kako bi dom ostao topao dulje vrijeme, piše Express.

Llewellyn Kinch predlaže korištenje grijanja navečer.

Kako bi se postigla ravnoteža između energetske učinkovitosti i udobnosti doma tijekom noći, savjetuje se da kućanstva uključe grijanje sat vremena prije odlaska na spavanje, otprilike između 22 i 23 sata.

Ostavite ga uključenim nekoliko sati i isključite pomoću timera.

"Na taj se način kuća neće previše ohladiti tijekom noći, a u hladna jutra neće biti potrebno toliko energije da se ponovno zagrije.”

Prema njegovim riječima, najvažniji čimbenik za održavanje topline u cijelom domu tijekom zimskih noći jest uključivanje grijanja u večernjim satima.

Ako to učinite, primijetit ćete značajnu razliku u osjećaju ugode u domu, ali i na računima za energiju.

Teme
grijanje grijanje doma uključivanje grijanja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ