Kako spriječiti Google da vas prati? Isključite ove opcije

Ova postavka bilježi svaku vašu pretragu, web stranice koje posjećujete i aplikacije koje otvarate. Da biste to zaustavili, posjetite stranicu Moja aktivnost u Googleovim postavkama, odaberite navedenu opciju i kliknite na isključivanje. Vrlo je važno da pritom odaberete i opciju brisanja povijesti da biste uklonili sve podatke koje je Google do sada pohranio o vama.