Conchita Wurst najavila povlačenje s Eurosonga

Conchita Wurst trebala je imati ključnu ulogu na nadolazećem Eurosongu u Beču u svibnju. Iako je odluka utemeljena na osobnoj i kreativnoj evoluciji, povlačenje dolazi u trenutku rastućeg bojkota izdanja natjecanja 2026. godine.
Conchita Wurst, austrijska pjevačica koja je pobijedila na Eurosongu 2014. godine, objavila je da se povlači iz svega što je povezano s Eurosongom, piše Euronews.
Jedna je od najslavnijih pobjednica Eurosonga 21. stoljeća, s obožavateljima diljem svijeta koje je osvojila zahvaljujući pobjedničkoj pjesmi „Rise Like A Phoenix“.
U svojoj izjavi, koju potpisuje kao „Tom“, navodi: „Eurosong je oblikovao moj život. Bio je moja pozornica, moj dom i moja odskočna daska te poglavlje na kojem sam duboko zahvalan.“
„Kao umjetniku, promjena mi je najveća konstanta. Od sada se povlačim iz konteksta Eurosonga. Fokusiram se na druge profesionalne projekte i dopuštam da se razvijaju nove stvari.“
Zaključno piše: „Moja povezanost s ESC-om ostaje dio moje povijesti, ali ne i mjesto mojih sljedećih koraka. Moja odluka je osobna i neću je dalje komentirati.“
Reagirajući na izjavu, izvršni producent Eurosonga 2026., Michael Kron, rekao je: „Primamo na znanje i poštujemo odluku Conchite Wurst da se povuče iz konteksta Eurosonga. Njezin doprinos važan je dio povijesti austrijskog Eurosonga. Tomu Neuwirthu želimo sve najbolje u budućim projektima.“
Odluka o distanciranju od natjecanja iznenadila je mnoge, budući da je Conchita Wurst posljednjih godina i dalje bila uključena u Eurosong, nastupala na natjecanjima i vodila događaje, a očekivalo se i da će imati ključnu ulogu na nadolazećem Eurosongu u Beču sljedećeg svibnja.
Iako je rekla da je odluka osobna i da je ne želi dodatno objašnjavati, trenutak objave nadilazi isključivo osobnu i kreativnu evoluciju. Naime, Conchita Wurst se ne osvrće na rastuću kontroverzu koja obavija natjecanje 2026., koje bi trebalo biti najkontroverznije u povijesti Eurosonga, a odluka dolazi usred sve snažnijeg bojkota.
Krajem prošle godine pet zemalja – Irska, Španjolska, Island, Slovenija i Nizozemska – objavilo je da neće sudjelovati na natjecanju 2026. u znak protesta protiv odluke Europske radiodifuzne unije (EBU) da Izraelu dopusti ostanak u natjecanju.
U prosincu je Nemo, pobjednik natjecanja 2024. godine, otkrio da je vratio svoj trofej EBU-u u znak protesta protiv sudjelovanja Izraela.
„Eurosong kaže da se zalaže za jedinstvo, uključenost i dostojanstvo za sve. Te su vrijednosti ovo natjecanje učinile smislenim za mene“, napisao je Nemo na Instagramu. „No kontinuirano sudjelovanje Izraela, u trenutku kada je Neovisna međunarodna istražna komisija UN-a zaključila da je riječ o genocidu, pokazuje jasan sukob između tih ideala i odluka koje donosi EBU.“
Eurosong nastoji ostati nepolitičan. Ipak, mnogi su EBU optužili za licemjerje u vezi s izraelskom situacijom, budući da je Rusija isključena nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, dok je Bjelorusija isključena godinu ranije nakon osporavanog ponovnog izbora predsjednika Aleksandra Lukašenka.
Nemin potez potom je slijedio pobjednik Eurosonga 1994. godine, Charlie McGettigan, koji je također izjavio da će vratiti svoj trofej.
Austrijska javna televizija ORF, domaćin nadolazećeg Eurosonga, potvrdila je da neće zabraniti palestinske zastave u publici niti cenzurirati zviždanje usmjereno prema izraelskom nastupu.
Sljedeći Eurosong održat će se u Beču nakon što je JJ pobijedio na natjecanju 2025. godine, pobijedivši izraelsku predstavnicu Yuval Raphael. Raphael je slavila u televotingu, a Izrael je bio kritiziran zbog navodnog provođenja reklamne kampanje u njezinu korist, što je dovelo do toga da EBU uvede stroža pravila za natjecanje 2026. godine.
70. izdanje Eurosonga održat će se u Beču 16. svibnja 2026. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare