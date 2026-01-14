Conchita Wurst najavila povlačenje s Eurosonga

Iako je rekla da je odluka osobna i da je ne želi dodatno objašnjavati, trenutak objave nadilazi isključivo osobnu i kreativnu evoluciju. Naime, Conchita Wurst se ne osvrće na rastuću kontroverzu koja obavija natjecanje 2026., koje bi trebalo biti najkontroverznije u povijesti Eurosonga, a odluka dolazi usred sve snažnijeg bojkota.