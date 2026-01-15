Europska niskotarifna aviokompanija uvodi novu mogućnost

Istraživanje potrošača iz 2023. godine pokazalo je da bi 42 posto putnika razmotrilo plaćanje naknade kako bi srednje sjedalo u avionu ostalo prazno.
Dobiti slobodno sjedalo pokraj sebe u avionu doživljava se kao dobitak na lutriji, a neke tradicionalne aviokompanije već imaju mogućnost da putnici plate za taj luksuz.
Sada sličan model isprobava jedna europska niskotarifna aviokompanija.
Mađarski niskotarifni prijevoznik Wizz Air uveo je "Wizz Class”, koji premium putnicima nudi dodatne pogodnosti, uključujući sjedalo bez susjeda uz dodatnu naknadu, piše euronews.
Evo kako to funkcionira i koje još kompanije nude slične opcije.
Wizz Air omogućuje premium putnicima rezervaciju slobodnog susjednog sjedala
Putnicima koji kupe Wizz Airovu uslugu "Wizz Class" dodjeljuje se sjedalo do prolaza ili do prozora, a mogu blokirati srednje sjedalo (B ili E) pokraj sebe.
Ostale pogodnosti uključuju sjedala s više prostora za noge, prioritetni ukrcaj, dva komada ručne prtljage te grickalicu i bezalkoholno piće tijekom leta.
Usluga je dostupna na odabranim letovima iz i prema Budimpešti, Bukureštu Otopeniju, Londonu Lutonu, Londonu Gatwicku, Rimu Fiumicinu i Varšavi.
Putnici mogu odabrati Wizz Class kao nadogradnju tijekom procesa rezervacije.
Europske aviokompanije omogućuju rezervaciju cijelih redova
Neki drugi europski prijevoznici nude slične opcije. Air Franceova usluga "Empty Seat – My Extra Space” omogućuje putnicima da privatiziraju do tri susjedna sjedala.
Ova je opcija dostupna putnicima prilikom prijave na let u stvarnom vremenu i ovisi o raspoloživosti.
Cijene ovise o odredištu leta i broju sjedala koja putnici žele ostaviti praznima.
Lufthansa nudi program "Free Neighbour Seat”, koji omogućuje rezervaciju susjednog sjedala na europskim i interkontinentalnim linijama.
Lufthansa također nudi opciju "Sleepers Row”, koja putnicima daje cijeli red od tri ili četiri sjedala u ekonomskoj klasi na dugim letovima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
