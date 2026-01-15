Europska zemlja odbila slati vojnike na Grenland

Poljska neće slati vojnike na Grenland, rekao je u četvrtak premijer Donald Tusk, dodajući da bi napad jedne zemlje NATO-a na teritorij druge bio "kraj svijeta kakav poznajemo".
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da je Grenland ključan za sigurnost njegove zemlje i da ga moraju posjedovati kako bi spriječili Rusiju i Kinu da ga okupiraju. Rekao je da su sve opcije na stolu kako bi pridobili Grenland, koji je autonomni teritorij Danske.
Vojno osoblje iz Francuske i Njemačke uputilo se u četvrtak na Grenland dok se Danska i njezini saveznici pripremaju za vježbe kako bi pokušali uvjeriti Trumpa u njegovu sigurnost.
"Pokušaj da jedna zemlja NATO-a preuzme dio druge zemlje članice NATO-a bio bi politička katastrofa", rekao je Tusk na konferenciji za novinare.
„Bio bi to kraj svijeta kakav poznajemo, kraj jamstva svijeta utemeljenog na solidarnosti NATO-a, koji je obuzdavao zle sile povezane s komunističkim terorom ili drugim oblicima agresije.“
Poručio je za kraj da će učiniti sve što može kako bi osigurao da Europa ostane ujedinjena po pitanju Grenlanda.
