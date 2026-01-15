Oglas

"bila bi politička katastrofa"

Europska zemlja odbila slati vojnike na Grenland

author
Hina
|
15. sij. 2026. 12:24
Greenland
Janis Laizans / REUTERS

Poljska neće slati vojnike na Grenland, rekao je u četvrtak premijer Donald Tusk, dodajući da bi napad jedne zemlje NATO-a na teritorij druge bio "kraj svijeta kakav poznajemo".

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je da je Grenland ključan za sigurnost njegove zemlje i da ga moraju posjedovati kako bi spriječili Rusiju i Kinu da ga okupiraju. Rekao je da su sve opcije na stolu kako bi pridobili Grenland, koji je autonomni teritorij Danske.

Vojno osoblje iz Francuske i Njemačke uputilo se u četvrtak na Grenland dok se Danska i njezini saveznici pripremaju za vježbe kako bi pokušali uvjeriti Trumpa u njegovu sigurnost.

"Pokušaj da jedna zemlja NATO-a preuzme dio druge zemlje članice NATO-a bio bi politička katastrofa", rekao je Tusk na konferenciji za novinare.

„Bio bi to kraj svijeta kakav poznajemo, kraj jamstva svijeta utemeljenog na solidarnosti NATO-a, koji je obuzdavao zle sile povezane s komunističkim terorom ili drugim oblicima agresije.“

Poručio je za kraj da će učiniti sve što može kako bi osigurao da Europa ostane ujedinjena po pitanju Grenlanda.

Teme
NATO donald tusk grenland poljska

