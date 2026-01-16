Promjena ravnoteže
Njemačka gradi najmoćniju vojsku u Europi. Među Francuzima raste zabrinutost
Povijesno ulaganje Njemačke u vojsku u Francuskoj se prati s mješavinom divljenja i nelagode. U Parizu raste zabrinutost da se političko težište Europe pomiče prema istoku, dok Berlin povećava izdatke za obranu na razine koje saveznici teško mogu pratiti.
Berlin se obvezao potrošiti više od 500 milijardi eura na obranu do 2029. godine, čime će dosegnuti novi NATO-ov cilj od 3,5% BDP-a šest godina prije zadanog roka. Iako NATO pozdravlja jačanje Berlina, u nekim europskim prijestolnicama ponovno jačanje Bundeswehra kao dominantne sile izaziva preispitivanje, piše Bloomberg.
To je osobito izraženo u kontekstu rekordnog rasta potpore krajnje desnoj, nacionalističkoj stranci u Njemačkoj, što budi strahove da se proeuropska vlada ne može uzimati zdravo za gotovo.
Nelagoda u Parizu
U Francuskoj, jedinoj nuklearnoj sili u Europskoj uniji i zemlji s jednom od najjačih vojski, raspoloženje je dvojako. S jedne strane, osjeća se olakšanje jer Njemačka preuzima veći teret u obrambenim pitanjima, no istovremeno raste tjeskoba da bi njemačka industrija mogla nadmašiti francuski obrambeni sektor. Tu su informaciju potvrdila četiri francuska dužnosnika, prenosi Index.hr.
Francuski zastupnik u Europskom parlamentu François-Xavier Bellamy izjavio je: "Francuska je u krhkoj situaciji, a činjenica da se Njemačka s takvom odlučnošću obvezuje, naravno, stvorit će dinamiku koja bi nas mogla ostaviti po strani. Domaća krhkost slabi francusku geopolitičku težinu."
Bellamy, član EPP-a, zalaže se za pristup "Kupuj europsko" te smatra da bi se Francuska, kao jedan od vodećih svjetskih izvoznika oružja, trebala usredotočiti na izvoz europskim susjedima. "Moramo biti dosljedni", rekao je, dodavši: "Francuska se dugo žalila da posao obavlja sama."
Promjena europske ravnoteže
Prema Claudiji Major, višoj potpredsjednici German Marshall Funda, Njemačka se nakon povijesnih sukoba zadovoljavala sporednom političkom ulogom, čak i dok je njezino gospodarstvo jačalo. Sada, dok se ponovno naoružava, težište kontinenta pomiče se prema Berlinu, što izaziva nervozu u Francuskoj.
"Postojala je široko prihvaćena ravnoteža u Europi da će Francuska biti geopolitička sila, dok će Njemačka biti ekonomska sila", rekla je Major. "Njemačka nije željela biti politički div. Sada Njemačka radi oboje te ulaže napore da svoju novu moć ugradi unutar Europe. To Francusku stavlja u težak položaj. Njihova tjeskoba govori više o samoj Francuskoj nego o Njemačkoj."
Pod vodstvom kancelara Friedricha Merza, Njemačka je ukinula stroga ograničenja zaduživanja za obrambenu potrošnju kako bi osigurala sredstva za prenaoružavanje i odvraćanje Rusije. Iako nordijske zemlje, Baltik i Poljska također znatno ulažu u obranu, rijetke države mogu parirati njemačkoj brzini i opsegu. Nasuprot tome, povijesne obrambene sile poput Francuske, Italije i Španjolske imaju ograničen fiskalni prostor za značajnije povećanje potrošnje.
Vojno jačanje Njemačke usko je koordinirano sa saveznicima. Tijekom posjeta Berlinu u prosincu prošle godine, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte pohvalio je Njemačku, rekavši: "Ovo je upravo ona vrsta odlučnosti koja nam je potrebna da osiguramo našu sigurnost. Njemačka predvodi primjerom."
Nesuglasice oko zajedničkih projekata
Unatoč suradnji, pojavile su se i točke prijepora. Kada je bivši kancelar Olaf Scholz predstavio Inicijativu Europski nebeski štit, osmišljenu za jačanje proturaketne obrane, Francuska se osjećala isključeno. Frustracije su dodatno porasle nakon najave kupnje 35 američkih borbenih aviona F-35 za 10 milijardi eura umjesto europskih zrakoplova. Iako je pod Merzom kupnja američkog oružja usporena, obrambena suradnja s Francuskom i dalje je složena.
Najambiciozniji europski obrambeni projekt, razvoj borbenog zrakoplova šeste generacije (FCAS), nalazi se pred raspadom. Nakon godina pregovora, industrijski partneri - francuski Dassault Aviation i Airbus, koji predstavlja njemačku stranu - nisu se uspjeli dogovoriti o podjeli proizvodnje.
Nova strateška uloga i pogledi iz susjedstva
Nova vojna snaga Njemačkoj daje veći utjecaj unutar EU-a i NATO-a. U Poljskoj se uspon Njemačke pomno prati, no kako je rekao potpredsjednik vlade Radoslaw Sikorski: "sve dok je Njemačka članica EU-a i NATO-a, više se bojim njemačke averzije prema naoružanju nego njemačke vojske."
Njemačka je također industrijski i ekonomski najbolje pozicionirana za pružanje protuzračne obrane, svemirskih obavještajnih podataka i logistike. Europa se trenutno za te sposobnosti gotovo u potpunosti oslanja na SAD.
"Nadamo se da će ih Njemačka i dalje razvijati", rekao je general Markus Laubenthal, jedan od najviših njemačkih generala u NATO-u. "Iz perspektive NATO-a, i u smislu znanja i industrijskog kapaciteta, ima smisla raditi s ključnim europskim saveznicima. Zajedno smo jači. Trebali bismo se moći dogovoriti o zahtjevima i isporučivati stvari brže jer, kao korisnik, trebam ih."
Politička neizvjesnost u Berlinu
Unatoč svemu, njemačka unutarnja politika izaziva nervozu u Europi. Krajnje desna stranka Alternativa za Njemačku (AfD) vodi u nekim anketama i mogla bi ostvariti značajne pobjede na lokalnim izborima u istočnoj Njemačkoj ove godine. Iako Claudia Major napominje da populistički političari jačaju i drugdje u Europi, kombinacija vojne moći i političkog ekstremizma izaziva posebnu zabrinutost.
"Postoji sve veća zabrinutost što bi se moglo dogoditi s ovom iznimno snažnom njemačkom borbenom moći ako AfD preuzme političko vodstvo", izjavila je Jana Puglierin iz Europskog vijeća za vanjske odnose.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare