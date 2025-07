Ovo su svi rezovi koje planira Ursula von der Leyen, pljušte reakcije: "Imam traktor i spreman sam"

Veliki upitnik visi nad brojkama te se one drže u tajnosti do posljednjeg trenutka. Međutim poznato je to da raspoloživi novac neće biti dovoljan za nove prioritete – od obrane do inovacija i klimatskih katastrofa – koji su se nagomilali posljednjih nekoliko godina. U vremenu smanjenih proračuna i usporavanja rasta dvije najveće zemlje EU-a – Francuska i Njemačka – i nekoliko drugih država nemaju velikog interesa za slanje dodatnih sredstava u Bruxelles, što Komisiju stavlja u vrlo tešku poziciju, prenosi tportal.