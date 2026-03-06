Zašto je ovo jedini europski lider koji se suprotstavlja Trumpu?

Čim su počeli napadi Izraela i SAD-a na Iran, razjedinjenost Europske unije pokazala se u punom sjaju. I dok se tek čeka kako će se Brisel postaviti prema rasplamsalom novom sukobu na Bliskom istoku, španjolski premijer Pedro Sánchez je jedini europski političar koji se usudi otvoreno suprostavljati američkom predsjedniku Donaldu Trumpu
Britanski dnevnik The Guardian analizira zašto je španjolski premijer Pedro Sánchez jedini koji kritizira rat u Iranu, dok većina europskih političara ili ne može ili ne želi otvoreno govoriti protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa.
U televizijskom obraćanju u srijedu ujutro, Sánchez je poručio da bi novi rat na Bliskom istoku donio velik broj žrtava, dodatno destabilizirao svijet i imao teške gospodarske posljedice. Naglasio je da je dužnost vlada štititi svoje građane, a ne manipulirati ratovima ili od njih profitirati. Dodao je i da Španjolska neće sudjelovati u potezima koji su štetni za svijet samo iz straha od političkih pritisaka.
Trumpove prijetnje Španjolskoj
Sánchez je tako postao jedan od rijetkih europskih čelnika koji se jasno suprotstavio Trumpu, nakon što je američki predsjednik zaprijetio trgovinskim sankcijama Španjolskoj jer nije dopustila korištenje vojnih baza za napade na Iran, ističe The Guardian.
Njegov stav izazvao je podjele u Španjolskoj. Konzervativna oporba optužila ga je da ugrožava odnose sa SAD-om, dok ga krajnja desnica kritizira zbog ideoloških razloga. Ipak, Sánchez je i ranije bio jedan od najoštrijih europskih kritičara izraelskih operacija u Gazi te je branio liberalniji pristup migracijama.
Merzovo i Macronovo balansiranje
Za razliku od njega, drugi europski lideri zauzeli su oprezniji stav. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je solidarnost sa Španjolskom, ali pokušava balansirati između kritike napada na Iran i očuvanja odnosa sa SAD-om.
Njemački kancelar Friedrich Merz nastoji izbjeći otvoreni sukob s Trumpom zbog političkih i gospodarskih razloga, posebno u kontekstu rata u Ukrajini i američkih carina.
Italija je zauzela još nejasniju poziciju. Premijerka Giorgia Meloni pokušava održati dobre odnose s Trumpom, ali istodobno ostati usklađena s europskim partnerima, pa Rim zasad izbjegava jasnu stranu u sukobu.
Odlučno "ne ratu"
U takvim okolnostima, Sánchez ostaje gotovo usamljen u Europskoj uniji u otvorenom suprotstavljanju Washingtonu.
Spor između Španjolske i SAD-a dodatno je eskalirao nakon što je Bijela kuća tvrdila da je Madrid ipak spreman surađivati u operacijama protiv Irana, što je španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares odlučno demantirao.
„Naš stav ‘ne ratu’ ostaje jasan i nedvosmislen“, poručio je.
