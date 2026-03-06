Zašto je ovo jedini europski lider koji se suprotstavlja Trumpu?

U televizijskom obraćanju u srijedu ujutro, Sánchez je poručio da bi novi rat na Bliskom istoku donio velik broj žrtava, dodatno destabilizirao svijet i imao teške gospodarske posljedice. Naglasio je da je dužnost vlada štititi svoje građane, a ne manipulirati ratovima ili od njih profitirati. Dodao je i da Španjolska neće sudjelovati u potezima koji su štetni za svijet samo iz straha od političkih pritisaka.