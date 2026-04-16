ministar vanjskih poslova

Peking: Sigurnost Irana, kao i njegova legitimna prava i interesi, moraju se poštovati i štititi

Hina
16. tra. 2026. 06:09
Iranians rally during a memorial, 40 days after a deadly strike on a children’s school in the southern city of Minab on the first day of the war that killed at least 165 people, most of them children, in Tehran on April 7, 2026.
Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi potvrdio je u srijedu da Peking podržava "održavanje dinamike mirovnih pregovora" na Bliskom istoku, u razgovoru sa svojim iranskim kolegom koji je rekao da "računa" na Kinu, prenosi AFP.

Pregovori "su u temeljnom interesu iranskog naroda", dodao je, prema izjavi. Naglasio je da je Kina spremna nastaviti igrati "konstruktivnu ulogu" u naporima za postizanje mira na Bliskom istoku, nakon što je prvi krug iransko-američkih pregovora u Islamabadu propao.

Wang Yi izjavio je da se "sigurnost Irana, kao i njegova legitimna prava i interesi, moraju poštovati i štititi" kao obalne države strateškog Hormuškog tjesnaca, naglašavajući da se "istodobno... mora jamčiti sloboda plovidbe i sigurnost".

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je kako Teheran "računa na Kinu da će igrati pozitivnu ulogu u promicanju mira i okončanju sukoba", prema kineskom izvješću.

Također je izrazio "spremnost Irana da nastavi tražiti racionalno i realistično rješenje kroz mirne pregovore", rekao je izvor.

Iranska državna televizija, koja je također izvijestila o razgovoru, navodi naznačila je a je Arakči također "upozorio na opasne posljedice provokativnih stavova i djelovanja Sjedinjenih Država u Perzijskom zaljevu i Hormuškom tjesnacu, što će dovesti do složenije situacije u regiji".

hormuški tjesnac iran kina pregovori sad

