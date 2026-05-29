Plenković oštro osudio ruski udar na Rumunjsku: Hrvatska čvrsto stoji uz NATO i EU saveznicu

Ruski dron tipa Šahid, koji je bio usmjeren prema Ukrajini, skrenuo je s rute i pogodio stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galați. Udar je izazvao eksploziju i požar na desetom katu zgrade, pri čemu su ozlijeđene dvije osobe, a oko 70 stanara hitno je evakuirano.