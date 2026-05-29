Grad u blizini granice
FOTO, VIDEO / Kaos u Rumunjskoj: Dron pogodio zgradu, izbio požar, ima ozlijeđenih
Bespilotna letjelica pogodila je krov stambene zgrade u rumunjskom gradu Galati rano u petak, pri čemu je lakše ozlijeđeno dvoje ljudi.
Dron je pogodio zgradu oko dva sati ujutro, nakon čega je izbio požar na njezinom desetom katu, prenose rumunjski mediji.
Grad Galati nalazi se u blizini granice s Ukrajinom i Moldavijom.
Policija i vatrogasci stigli su na mjesto događaja te je njihova intervencija u tijeku, dodaju rumunjski mediji.
