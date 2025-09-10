Oglas

Poljske teritorijalne snage u pripravnosti za brzu mobilizaciju

N1 Info
10. ruj. 2025. 09:45
mobilizacija
Unsplash/Ilustracija

Zbog upada ruskih dronova u poljski zračni prostor, teritorijalne snage dobile su uputu da budu spremne na bržu mobilizaciju nego inače.

Sva događanja pratimo OVDJE.

Skraćeno vrijeme za mobilizaciju vojnika

Poljske teritorijalne obrambene snage (WOT) dobile su uputu da budu spremne na moguć poziv s kraćim rokom od uobičajenog, zbog aktualne operacije uništavanja ruskih dronova koji su ušli u poljski zračni prostor, objavila je Europska pravda pozivajući se na priopćenje poljskih vlasti.

Kako se navodi, vrijeme za mobilizaciju skraćeno je zbog narušavanja poljskog zračnog prostora te angažmana zemaljskih timova za potragu.

U oblastima najbližima istočnoj granici – Podlaskom, Mazovskom, Lubelskom i Podkarpatskom – vojnici teritorijalne obrane mogu biti pozvani samo šest sati prije vremena kada se od njih očekuje da se jave na dužnost.

U središnjim oblastima – Pomeranskoj, Varmijsko-mazurskoj, Kujavsko-pomeranskoj, Lodzkoj, Sventokriškoj i Malopoljskoj – pozivi mogu stići 12 sati unaprijed. U drugim dijelovima zemlje hitna mobilizacija za sada nije predviđena.

Iz vojske poručuju građanima da ostanu mirni te da šire samo službene informacije vojnog i državnog vrha. “Ako naiđete na ostatke dronova, ne prilazite im i odmah obavijestite policiju”, stoji u priopćenju.

Teme
WOT mobilizacija poljska poljske teritorijalne obrambene snage ruski napad na poljsku

