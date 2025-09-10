Oglas

"nezabilježen incident"

FOTO, VIDEO / Ruski dronovi oboreni iznad Poljske! Vojska na ulicama, stigla prva reakcija Rusije

N1 Info
10. ruj. 2025. 06:29
11:21
lublin, poljska. mjesto pada drona
Jakub Orzechowski / Agencja Wybo

Poljska je iskoristila oružje kako bi srušila dronove iznad svoga teritorija nakon što su opetovano upadali u zračni prostor te zemlje tijekom ruskoga napada na Ukrajinu, poručilo je rano u srijedu operativno zapovjedništvo poljskih Oružanih snaga na platformi X.

"Tijekom današnjeg napada Ruske Federacije, koja je ciljala mete u Ukrajini, više je puta upadom dronova povrijeđen naš zračni prostor, kaže se u izjavi.

"Na zahtjev operativnog zapovjedništva poljskih Oružanih snaga, upotrijebljeno je oružje, a u tijeku potraga za srušenim metama".

Aktivirani poljski i NATO zrakoplovi

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljska protuzračna obrana i radarski izviđački sustavi u najvišem stupnju pripravnosti", poručilo je na X-u zapovjedništvo poljskih Oružanih snaga.

Dodaje se da je u tijeku vojna operacija te je pozvalo građane da ne napuštaju domove, ističući da su pod najvećom ugrozom regije Podlaskie, Mazowieckie i Lublin.

U mjestu Wyryki, ruski je dron pogodio stambenu zgradu. Nije bilo ozlijeđenih.

sastanak Tuska
lublin, poljska. mjesto pada drona
dronovi ukrajina poljska
+ 7
Pogledajte Galeriju

Reakcija EU-a

Predsjednica EK Ursula von der Leyen osudila je ruske poteze nazvavši ih “neodgovornim i bez presedana kršenjem” poljskog zračnog prostora. Istaknula je da je u Poljsku ušlo više od deset ruskih dronova Shahed.

U govoru o stanju Unije poručila je:

“Europa stoji u punoj solidarnosti s Poljskom. Poruka je jasna, a naš odgovor mora biti jednako jasan.

Live blog header

24 Objave

11:21

prije 1 min.

Tusk tražio aktivaciju članka 4

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je Poljska danas bliža oružanom sukobu nego u bilo kojem trenutku od završetka Drugog svjetskog rata.

Dodao je da je Varšava zatražila aktivaciju članka 4. Sjevernoatlantskog ugovora te naglasio da zemlji trebaju više od samih izraza solidarnosti.

“Činjenica da su ti dronovi, koji su predstavljali sigurnosnu prijetnju, oboreni, mijenja političku situaciju. Zato su se savezničke konzultacije pretvorile u službeni zahtjev za aktivaciju članka 4. NATO-ovog ugovora”, rekao je Tusk.

11:18

Istaknuto

prije 4 min.

Stigla reakcija Moskve

Otpravnik poslova Ruske Federacije u Poljskoj, Andrej Ordaš izjavio je da Poljska nije dostavila nikakve dokaze da su dronovi srušeni na njezinu teritoriju doista ruskog podrijetla, prenosi državna agencija RIA.

Ordaš je potvrdio i da je pozvan u poljsko ministarstvo vanjskih poslova na razgovor nakon noćašnjeg incidenta, koji su poljske vlasti ocijenile ozbiljnom provokacijom i kršenjem zračnog prostora.

Riječ je o prvoj službenoj reakciji Moskve, dok se stav Kremlja o događaju još čeka.

10:59

prije 24 min.

Macron: Sigurnost saveznika nije predmet pregovora

“Upad ruskih dronova u poljski zračni prostor je neprihvatljiv. Oštro ga osuđujem i pozivam Rusiju da prekine ovu opasnu eskalaciju. Potvrđujem punu solidarnost s Poljskom", napisao je Macron i najavio skori razgovor s Rutteom.

"Uskoro razgovaram s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Sigurnost saveznika nije na pregovaračkom stolu.”

10:55

Istaknuto

prije 28 min.

MORH: Hrvatski vojnici 300 kilometara dalje

Hrvatski vojnici razmješteni u Poljskoj nisu bili ugroženi u naletu ruskih dronova i nisu sudjelovali u njihovu rušenju, objavio je u MORH u srijedu.

MORH je priopćio da su pripadnici 16. hrvatskog kontigenta u NATO-voj aktivnosti prednjih kopnenih snaga bili udaljeni 300 kilometara od mjesta događaja "te ni na koji način nisu uključeni u aktualna događanja"

10:50

prije 32 min.

Vojnici kod Lublina

U Lublinskom vojvodstvu na sjeveroistoku Poljske, kod mjesta gdje je ruski dron pogodio stambeni objekt, patroliraju vojnici.

lublin, poljska. mjesto pada drona
lublin, poljska. mjesto pada drona
lublin, poljska. mjesto pada drona
Pogledajte Galeriju

„Ostaci ruskog drona pali su na stambenu kuću u mjestu Wyryki Wola.“

Lokalni načelnik općine Mariusz Zanko dodao je:

„Ljudi su čuli eksploziju i vidjeli poljske borbene avione. Situacija je prilično teška i zabrinjavajuća; među stanovnicima zaista vlada velika zabrinutost", prenosi Sky News.

10:25

prije 57 min.

Osuda von der Leyen

Predsjednica EK Ursula von der Leyen osudila je ruske poteze nazvavši kršenje poljskog zračnog prostora “neodgovornim i bez presedana."

Istaknula je da je u Poljsku ušlo više od deset ruskih dronova Shahed.

U govoru o stanju Unije poručila je:

“Europa stoji u punoj solidarnosti s Poljskom. Poruka je jasna, a naš odgovor mora biti jednako jasan. Trebamo još više pritiska na Rusiju da sjedne za pregovarački stol. Trebamo nove sankcije.

Radimo na 19. paketu u koordinaciji s našim partnerima. Konkretno razmatramo brže ukidanje ruskih fosilnih goriva, ispitujemo tzv. "flotu iz sjene", treće zemlje, a u isto vrijeme moramo pružiti još veću potporu Ukrajini.”

Više čitajte OVDJE.

10:14

Istaknuto

prije 1h

Ovo je ruski dron?

Portal Defence24 javlja da je u Poljskoj, u mjestu Cješniki, nedaleko Zamošća i oko 40 kilometara od granice s Ukrajinom, pronađen ruski dron.

Fotografiju letjelice redakciji je poslao čitatelj, a prema neslužbenim informacijama riječ je o dronu tipa Gerbera, kakve Rusija koristi za preopterećenje ukrajinske protuzračne obrane.

09:58

prije 1h

Nizozemski i talijanski zrakoplovi obarali dronove

Ukrajinski mediji objavili su kartu koja prikazuje dronove koji su sudjelovali u sinoćnjim ruskim napadima na Ukrajinu. Dronovi koji su ušli u poljski zračni prostor i predstavljali neposrednu prijetnju bili su oboreni, a u akciji je sudjelovalo i nekoliko nizozemskih F-35 borbenih aviona, prenosi Sky.

dronovi ukrajina poljska
Photo: Monitor_UA

U operaciji zaštite Poljske sudjelovali su poljski F-16, nizozemski F-35 i talijanski AWACS zrakoplovi. NATO-ovi sustavi Patriot dronove su otkrili radarom, ali nisu djelovali.

U Poljskoj, u regiji Lublin, jedan dron pogodio je kuću, ali nije bilo ozlijeđenih. U istočnoj Poljskoj, u mjestu Wyryki, dron ili objekt sličan dronu pogodio je stambenu zgradu – oštećen je krov, ali također nije bilo ozlijeđenih.

09:41

Istaknuto

prije 1h

"Moramo biti spremni na brzu mobilizaciju"

Poljska vojska: Teritorijalne snage moraju biti spremne na brzu mobilizaciju zbog ruskih dronova u zračnom prostoru.

- Na istoku poziv već 6 sati ranije, u središnjim regijama 12 sati. U ostatku zemlje hitna mobilizacija zasad nije predviđena.

Građanima Poljske je poslana poruka: ne širite dezinformacije, a ostatke dronova prijavite policiji, prenosi Europska pravda pozivajući se na priopćenje poljskih vlasti.

Više OVDJE.

09:00

prije 2h

Pronađeni ostaci drona kod Czesnikija

Dijelovi drona pronađeni su u blizini groblja u mjestu Czesniki na jugoistoku Poljske, priopćilo je u srijedu lokalno tužiteljstvo, dodajući da prema dosadašnjim saznanjima nitko nije ozlijeđen, piše Guardian.

Poljska je oborila dronove koji su ušli u njezin zračni prostor tijekom opsežnog ruskog napada na zapadnu Ukrajinu u srijedu, a članica NATO-a taj je upad nazvala „činom agresije“.

Lublin Mazowieckie Podlaskie dronovi lublin nato poljska rusija srušeni dronovi ukrajina

