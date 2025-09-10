"nezabilježen incident"
FOTO, VIDEO / Ruski dronovi oboreni iznad Poljske! Vojska na ulicama, stigla prva reakcija Rusije
Poljska je iskoristila oružje kako bi srušila dronove iznad svoga teritorija nakon što su opetovano upadali u zračni prostor te zemlje tijekom ruskoga napada na Ukrajinu, poručilo je rano u srijedu operativno zapovjedništvo poljskih Oružanih snaga na platformi X.
"Tijekom današnjeg napada Ruske Federacije, koja je ciljala mete u Ukrajini, više je puta upadom dronova povrijeđen naš zračni prostor, kaže se u izjavi.
"Na zahtjev operativnog zapovjedništva poljskih Oružanih snaga, upotrijebljeno je oružje, a u tijeku potraga za srušenim metama".
A Russian attack drone hit and damaged a house in the village of Wyryki, Poland, overnight. pic.twitter.com/kWFmZ0iawz— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 10, 2025
Aktivirani poljski i NATO zrakoplovi
"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljska protuzračna obrana i radarski izviđački sustavi u najvišem stupnju pripravnosti", poručilo je na X-u zapovjedništvo poljskih Oružanih snaga.
Dodaje se da je u tijeku vojna operacija te je pozvalo građane da ne napuštaju domove, ističući da su pod najvećom ugrozom regije Podlaskie, Mazowieckie i Lublin.
U mjestu Wyryki, ruski je dron pogodio stambenu zgradu. Nije bilo ozlijeđenih.
Reakcija EU-a
Predsjednica EK Ursula von der Leyen osudila je ruske poteze nazvavši ih “neodgovornim i bez presedana kršenjem” poljskog zračnog prostora. Istaknula je da je u Poljsku ušlo više od deset ruskih dronova Shahed.
❗According to unofficial reports, a drone was found in Cześniki near Zamość. The photo was provided to us by a Defence24 reader. It is most likely a Gerbera-type unmanned aerial vehicle, which the Russians use to overload Ukrainian air defenses. pic.twitter.com/aO3Pp4Vee7— Defence24com (@Defence24eng) September 10, 2025
U govoru o stanju Unije poručila je:
“Europa stoji u punoj solidarnosti s Poljskom. Poruka je jasna, a naš odgovor mora biti jednako jasan.
Tusk tražio aktivaciju članka 4
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je Poljska danas bliža oružanom sukobu nego u bilo kojem trenutku od završetka Drugog svjetskog rata.
Dodao je da je Varšava zatražila aktivaciju članka 4. Sjevernoatlantskog ugovora te naglasio da zemlji trebaju više od samih izraza solidarnosti.
“Činjenica da su ti dronovi, koji su predstavljali sigurnosnu prijetnju, oboreni, mijenja političku situaciju. Zato su se savezničke konzultacije pretvorile u službeni zahtjev za aktivaciju članka 4. NATO-ovog ugovora”, rekao je Tusk.
Stigla reakcija Moskve
Otpravnik poslova Ruske Federacije u Poljskoj, Andrej Ordaš izjavio je da Poljska nije dostavila nikakve dokaze da su dronovi srušeni na njezinu teritoriju doista ruskog podrijetla, prenosi državna agencija RIA.
Ordaš je potvrdio i da je pozvan u poljsko ministarstvo vanjskih poslova na razgovor nakon noćašnjeg incidenta, koji su poljske vlasti ocijenile ozbiljnom provokacijom i kršenjem zračnog prostora.
Riječ je o prvoj službenoj reakciji Moskve, dok se stav Kremlja o događaju još čeka.
Macron: Sigurnost saveznika nije predmet pregovora
“Upad ruskih dronova u poljski zračni prostor je neprihvatljiv. Oštro ga osuđujem i pozivam Rusiju da prekine ovu opasnu eskalaciju. Potvrđujem punu solidarnost s Poljskom", napisao je Macron i najavio skori razgovor s Rutteom.
The incursion of Russian drones into Polish airspace during an attack carried out by Russia against Ukraine is simply unacceptable. I condemn it in the strongest terms. I call on Russia to put an end to this reckless escalation. I reiterate to the Polish people and their…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 10, 2025
"Uskoro razgovaram s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. Sigurnost saveznika nije na pregovaračkom stolu.”
MORH: Hrvatski vojnici 300 kilometara dalje
Hrvatski vojnici razmješteni u Poljskoj nisu bili ugroženi u naletu ruskih dronova i nisu sudjelovali u njihovu rušenju, objavio je u MORH u srijedu.
MORH je priopćio da su pripadnici 16. hrvatskog kontigenta u NATO-voj aktivnosti prednjih kopnenih snaga bili udaljeni 300 kilometara od mjesta događaja "te ni na koji način nisu uključeni u aktualna događanja"
Vojnici kod Lublina
U Lublinskom vojvodstvu na sjeveroistoku Poljske, kod mjesta gdje je ruski dron pogodio stambeni objekt, patroliraju vojnici.
„Ostaci ruskog drona pali su na stambenu kuću u mjestu Wyryki Wola.“
Lokalni načelnik općine Mariusz Zanko dodao je:
„Ljudi su čuli eksploziju i vidjeli poljske borbene avione. Situacija je prilično teška i zabrinjavajuća; među stanovnicima zaista vlada velika zabrinutost", prenosi Sky News.
Osuda von der Leyen
Predsjednica EK Ursula von der Leyen osudila je ruske poteze nazvavši kršenje poljskog zračnog prostora “neodgovornim i bez presedana."
Istaknula je da je u Poljsku ušlo više od deset ruskih dronova Shahed.
U govoru o stanju Unije poručila je:
“Europa stoji u punoj solidarnosti s Poljskom. Poruka je jasna, a naš odgovor mora biti jednako jasan. Trebamo još više pritiska na Rusiju da sjedne za pregovarački stol. Trebamo nove sankcije.
Europe is in a fight.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025
A fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.
This must be Europe’s Independence Moment.
A moment we can seize if we're united ↓ https://t.co/EcrY5Mi7kU
Radimo na 19. paketu u koordinaciji s našim partnerima. Konkretno razmatramo brže ukidanje ruskih fosilnih goriva, ispitujemo tzv. "flotu iz sjene", treće zemlje, a u isto vrijeme moramo pružiti još veću potporu Ukrajini.”
Više čitajte OVDJE.
Ovo je ruski dron?
Portal Defence24 javlja da je u Poljskoj, u mjestu Cješniki, nedaleko Zamošća i oko 40 kilometara od granice s Ukrajinom, pronađen ruski dron.
❗According to unofficial reports, a drone was found in Cześniki near Zamość. The photo was provided to us by a Defence24 reader. It is most likely a Gerbera-type unmanned aerial vehicle, which the Russians use to overload Ukrainian air defenses. pic.twitter.com/aO3Pp4Vee7— Defence24com (@Defence24eng) September 10, 2025
Fotografiju letjelice redakciji je poslao čitatelj, a prema neslužbenim informacijama riječ je o dronu tipa Gerbera, kakve Rusija koristi za preopterećenje ukrajinske protuzračne obrane.
Tu kilka ujęć Gerber z Ukrainy i Litwy. Trochę pół żartem - Polska OPL jest jednak skuteczna, bo albo rosyjskie drony spadają albo zawracają nad Ukrainę… pic.twitter.com/5ZlyI3UsaS— Mariusz Marszałkowski (@MJMarszalkowski) September 6, 2025
Nizozemski i talijanski zrakoplovi obarali dronove
Ukrajinski mediji objavili su kartu koja prikazuje dronove koji su sudjelovali u sinoćnjim ruskim napadima na Ukrajinu. Dronovi koji su ušli u poljski zračni prostor i predstavljali neposrednu prijetnju bili su oboreni, a u akciji je sudjelovalo i nekoliko nizozemskih F-35 borbenih aviona, prenosi Sky.
U operaciji zaštite Poljske sudjelovali su poljski F-16, nizozemski F-35 i talijanski AWACS zrakoplovi. NATO-ovi sustavi Patriot dronove su otkrili radarom, ali nisu djelovali.
Poseł Dariusz Stefaniuk opublikował zdjęcia uszkodzonego domu wskutek uderzenia drona/szczątek. Miejscowość Wyryki-Wola (woj. lubelskie). pic.twitter.com/bfGObA1Zje— Łukasz Bok (@LukaszBok) September 10, 2025
U Poljskoj, u regiji Lublin, jedan dron pogodio je kuću, ali nije bilo ozlijeđenih. U istočnoj Poljskoj, u mjestu Wyryki, dron ili objekt sličan dronu pogodio je stambenu zgradu – oštećen je krov, ali također nije bilo ozlijeđenih.
"Moramo biti spremni na brzu mobilizaciju"
Poljska vojska: Teritorijalne snage moraju biti spremne na brzu mobilizaciju zbog ruskih dronova u zračnom prostoru.
- Na istoku poziv već 6 sati ranije, u središnjim regijama 12 sati. U ostatku zemlje hitna mobilizacija zasad nije predviđena.
⚡ Polska po raz pierwszy zestrzeliła „Shahedy” — pojawiły się doniesienia o zestrzeleniu 10 dronów. Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) ogłosiły alert gotowości w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych.… pic.twitter.com/Gsje4PVsKy— NEXTA Polska (@nexta_polska) September 10, 2025
Građanima Poljske je poslana poruka: ne širite dezinformacije, a ostatke dronova prijavite policiji, prenosi Europska pravda pozivajući se na priopćenje poljskih vlasti.
Više OVDJE.
Pronađeni ostaci drona kod Czesnikija
Dijelovi drona pronađeni su u blizini groblja u mjestu Czesniki na jugoistoku Poljske, priopćilo je u srijedu lokalno tužiteljstvo, dodajući da prema dosadašnjim saznanjima nitko nije ozlijeđen, piše Guardian.
Poljska je oborila dronove koji su ušli u njezin zračni prostor tijekom opsežnog ruskog napada na zapadnu Ukrajinu u srijedu, a članica NATO-a taj je upad nazvala „činom agresije“.
