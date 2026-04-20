Tonči Tadić u Japanu usred razornog potresa: "Japanci su reagirali potpuno disciplinirano, a nama su se čudili što ne klečimo"

U trenutku potresa u Japanu se nalazila i hrvatska delegacija koja sudjeluje na sastanku DONES Steering Committeeja. Među njima je bio i fizičar Tonči Tadić, koji je za Večernji list opisao dramatične prizore s kolodvora u gradu Hachinoheu
Oglas
Snažan potres magnitude 7,5 pogodio je more uz sjeveroistočnu obalu Japana, nakon čega su vlasti izdale upozorenje na tsunami za veći dio sjeveroistočne obale zemlje. Potres je zabilježen u blizini prefekture Iwate, a podrhtavanje tla osjetilo se stotinama kilometara dalje, uključujući i Tokio.
"Potres je bio magnitude 7,5. Oko 100 kilometara ispred japanske obale, na dubini od 10 kilometara. Mi smo bili u gradu Hachinoheu na željezničkoj stanici kada je udario potres. Bila je panika“, rekao je Tadić.
Dodao je, međutim, kako su Japanci reagirali potpuno disciplinirano, u skladu s protokolima za ovakve situacije.
"Japanci su trenirani da, kada je potres, svi kleknu i zaštite glavu torbama ili jaknama. Nama su se čudili što ne klečimo. Svi su izašli na plato unutar željezničke stanice na prvom katu.“
Nedugo potom uslijedilo je i upozorenje na tsunami, a željeznički promet gotovo je stao.
"Službenica nas je obavijestila da će nam vratiti karte i novac za put koji smo trebali nastaviti vlakom. Preporučila nam je da uzmemo taksi i odemo odavde. Na kraju se pokazalo da tsunami nije bio prevelik, bio je od metra i ispod, ali pokazala se potpuna smirenost Japanaca. Jedina je nezgoda što vlakovi ne voze.“
Prema njegovim riječima, zaustavljeni su i superbrzi vlakovi, dok je u gradu Misawi situacija ostala mirna.
"U Misawi nema nikakve panike, iako svi pričaju o potresu. Zgrade su napravljene za takvu situaciju. Cijela stanica se tresla, no zgrade su od čelika s amortizerima pa se to nije osjetilo.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas