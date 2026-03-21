Južna Koreja

VIDEO / Požar u tvornici autodijelova: 14 poginulih i 60 ozlijeđenih

Hina
21. ožu. 2026. 13:17
Smoke rises from at a car parts factory in Daejeon, South Korea, March 20, 2026. Yonhap via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.
Četrnaest ljudi je poginulo, a 25 je teško ozlijeđeno u požaru u tvornici automobilskih dijelova u južnokorejskom gradu Daejeonu, priopćili su vatrogasci u subotu.

Požar je izbio u vrijeme ručka u petak, a stavljen je pod kontrolu do 23:48, priopćilo je ministarstvo sigurnosti.

Još 35 ljudi zadobilo je lakše ozljede, dodali su vatrogasci.

Rekli su da je tvornica ventila i motora u vlasništvu tvrtke Anjun Industrial, čiji su klijenti između ostalih Hyundai Motor i Kia Corp, prema njihovoj web stranici.

Vlada je aktivirala centralizirani sustav upravljanja katastrofama nakon što je predsjednik Lee Jae Myung naredio da se svi dostupni resursi koriste za gašenje požara i spašavanje života.

